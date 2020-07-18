توقيف مطلوبين في حي السلم

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صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه، بيانٌ جاء فيه: "أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة حي السلم – بعبدا المدعو (ع.م) لقيامه بإطلاق النار والقذائف خلال إشكالات وتعديات قام بها، وتأليف عصابة لفرض الخوات وتزوير وتجارة أسلحة حربية وترهيب المواطنين وتهديدهم، وبحقه عدة مذكرات توقيف بجرم محاولة قتل، كما ضبطت بحوزته مسدساً حربياً وكمية من المخدرات".

وأضاف البيان، "كما أوقفت المدعو (أ.ح) لإقدامه بتاريخ سابق على قتل أحد السوريين، وإصابة عسكري وعدد من المواطنين، بإطلاق النار باتجاههم، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".