البطريرك الراعي: خلاصنا بالحياد وواجبي قول الحقيقة

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اعتبر البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، أننا "بلد حيادي بالأساس والميثاق الوطني ينص على الحياد والانفتاح على جميع البلدان الا إسرائيل"، مشيرا الى أن خلاصنا بالحياد وهو السبيل لنعيش البحبوحة مجددا، ونحن نعيش في باخرة واحدة وهذا باب الحل والخلاص.



وأضاف في حديث تلفزيوني: "سيكون هناك مؤتمرات حوار لاجل تبديد كل التفسيرات، فما نحن بصدده هو الحياد بمفهوم وطني وقانوني ولا يجب ان يفهم كل شخص الحياد على طريقته"، مؤكدا أن الهجوم الشخصي عليه لا يؤثر فيه فهو يقول الحقيقة ويقوم بواجبه، مشيرا الى أن اللقاء مع رئيس الحكومة حسان كان جيدا وتطرق البحث الى كل الملفات الأساسية.