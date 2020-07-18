مخزومي زار البخاري: لضرورة الحفاظ على العلاقة المتينة التاريخية التي تربط لبنان والسعودية

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زار رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي ترافقه المستشارة السياسية الدكتورة كارول زوين، سفير خادم الحرمين الشريفين في لبنان وليد بن عبد الله بخاري.

إثر اللقاء، جدّد مخزومي شكره المملكة ملكاً وولي عهد حفظهما الله، على الاهتمام الدائم باستقرار لبنان وأمنه، مؤكداً أن مملكة الخير لطالما وقفت إلى جانب الشعب اللبناني في مختلف الظروف، وستبقى دائماً كذلك. وطالب بضرورة الحفاظ على العلاقة المتينة التاريخية التي تربط لبنان بالمملكة التي تستقبل آلاف اللبنانيين على أراضيها منذ سنوات. وقال إن لبنان كان وسيبقى دائماً رمز للانفتاح والتواصل والعيش المشترك، مؤكداً على ضرورة إبقائه بعيداً من سياسات المحاور ومن أزمات المنطقة، ولافتاً إلى أن بلدنا بحاجة إلى كل دعم سواء من الأخوة العرب أم من الأصدقاء في العالمَين الإسلامي والغربي.