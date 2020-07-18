كم بلغ عدد اصابات كورونا من الوافدين في الرحلة الى لبنان بتاريخ ١٦ تموز؟

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تفيد وزارة الصحة العامة نتائج فحوص PCR للرحلات القادمة إلى بيروت، والتي أجريت في المطار بتاريخ 16/7/2020، والتي أظهرت وجود تسع (9) حالات إيجابية؛ مع التذكير بأن الفرق المعنية في الوزارة تتواصل فقط مع جميع الحالات الايجابية فور التثبت منها، أما من لا يتلقى اتصالا من الوزارة قبل إعلان نتائج فحوص الرحلات التي تصدر خلال 48 ساعة من إجرائها، فهذا يعني أن نتيجة فحصه سلبية، علما أن هذه النتائج تنشر عبر الموقع الإلكتروني للوزارة (MOPH.GOV.LB)، وتعمم عبر وسائل الإعلام.



وجاءت نتائج فحوص 16 تموز على الشكل الاتي:



رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (حالة واحدة ايجابية)

رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (حالة واحدة ايجابية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (ثلاث حالات ايجابية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)

رحلة كييف : شركة BAY رقم 201 (جميعها سلبية)

رحلة مدريد : شركة MEA رقم 242 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)

رحلة الرياض : شركة MEA رقم 423 (جميعها سلبية)

رحلة جدة : شركة MEA رقم 469 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (حالة واحدة ايجابية)

رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)

رحلة روما : شركة MEA رقم 232 (جميعها سلبية)

رحلة اثينا : شركة MEA رقم 252 (جميعها سلبية)

رحلة الكويت : شركة MEA رقم 403 (ثلاث حالات ايجابية)



