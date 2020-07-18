living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لقاء مثمر بين دياب ووفد من صندوق الضمان... وهذا ما تم البحث به

18
JULY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
استقبل رئيس مجلس الوزراء حسان دياب يوم أمس في السرايا الحكومية في حضور وزيرة العمل لميا يمين، مستشار رئيس الحكومة خضر طالب، وفدا من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ضم المدير العام الدكتور محمد كركي، نائب رئيس مجلس الإدارة غازي يحي والمدير المالي شوقي أبو ناصيف.

بعد اللقاء، قال كركي: "في إطار الاهتمام الذي يوليه الرئيس حسان دياب للقطاعات كافة، كان الاجتماع جيدا ومثمرا، حيث بحثنا في أوضاع صندوق الضمان الاجتماعي، الذي ينتسب إليه قرابة ثلث الشعب. وشرحنا لدولته تفاصيل عمل الصندوق والمشاكل التي يعاني منها، وبحثنا بالحلول الممكنة.
 
 وتركز الحديث مع الرئيس دياب حول موضوع الديون المتوجبة على الدولة للصندوق، والتي تبلغ أكثر من 4000 مليار لبنانية، وطلبنا من دولته إيجاد الحلول اللازمة لكي تباشر الدولة بسداد هذه الديون، علما أنها ومنذ العام 2015 لم يتم دفع سوى 70 مليارا من مستحقات الصندوق. ولقد لمسنا كل التفهم من دولته، الذي طلب منا التواصل مع وزير المال لبحث الحلول السريعة.
 
 كما تطرقنا إلى ضرورة تعزيز الموارد البشرية اللازمة في صندوق الضمان، وقد أعطى دولة الرئيس توجيهاته لوزيرة العمل للمباشرة في تفعيل هذا الملف. وعرضنا أيضا لموضوع عمل الضمان الإجتماعي: من مجلس الإدارة واللجنة المالية المعنية بتوظيف كل أموال الضمان، إلى اللجنة الفنية المختصة بتدقيق الحسابات، من خلال شركات عالمية من أجل شفافية عمل الصندوق، ووجدنا أيضا كل التجاوب من الرئيس دياب لطروحاتنا. كذلك عرضنا مع دولة الرئيس لمشاريعنا المستقبلية، وهي:

- ضم فئات جديدة إلى الصندوق: مثل المعالجين الفيزيائيين، خبراء المحاسبة، عمال البلديات وأصحاب العمل.
- زيادة تقديمات الصندوق، لا سيما بالنسبة لقانون التقاعد والحماية الاجتماعية، الذي من شأنه تأمين راتب تقاعدي مدى الحياة للمضمون في لبنان، من خلال استبدال تعويض صرف نهاية الخدمة، ما يتيح تأمين الاستقرار الاجتماعي للمضمون".

وتابع: "أطلعنا أيضا الرئيس دياب على تفاصيل المشروع التي أطلقته وزيرة العمل، المتعلق بنظام التأمين ضد البطالة، ما يكفل حماية أي أجير مارس عمله لفترة محددة، وتم تسجيله في الضمان لسنوات عدة، بحيث يستفيد من تقديم راتب لشهرين أو ثلاثة إلى حين توفر عمل آخر. ويعتبر هذا المشروع استكمالا لمشروع الحماية الاجتماعية في لبنان.
كذلك أطلعنا دولة الرئيس على نظام المكننة المتطور الذي نعتمده في مراكز الصندوق، ونسعى أن يكون لدينا مكننة شاملة مع المستشفيات والصيدليات والأطباء. إن ما يهم دولة الرئيس حسان دياب هو أن يلمس المواطن أهمية المشاريع التي تنفذ، من أجل التخفيف من الصعوبات التي يعاني منها، في ظل الأوضاع الراهنة. وقد وعدناه من جهتنا الاستمرار في تقديم الخدمة للمواطنين بشكل أفضل".

أما يحي فقال: "إن اللقاء مع دولة رئيس الحكومة كان مثمرا ومهما، وستظهر نتائجه في الأيام المقبلة.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout