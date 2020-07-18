تطاول فاضح على سلطة القانون... بيان عن القاضية غادة عون: الثورة الحقيقية بريئة من هذه الممارسات

A + A -

وردنا من مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون البيان التالي:

دأبت إحدى وسائل الإعلام بالأمس على عرض شريط مصور موقع من مجموعة "انا خط أحمر" .فيه تعرض شخصي لي على خلفية ملف هو قيد النظر من قبلي ويتعلق باحد الموقوفين الذي له علاقة بهذه المجموعة.

أن إستهداف القضاة في الإعلام والتعرض لسمعتهم على هذا النحو هو تجاوز لكل الخطوط الحمر ومحاولة ترهيب القاضي والتشهير به اذا رفض الانصياع لرغبات أحد فرقاء الدعوى بما يشكل تطاولا فاضحا على سلطة القانون كل ذلك بحجة الدفاع عما يعرف "بالثورة" في حين ان الثورة الحقيقية هي بالتأكيد براء من هذه الممارسات

اني أناشد مجلس القضاء الأعلى ومعالي وزيرة العدل العمل على وقف هذا الانتهاك المتمادي لكرامة القضاة ؛ووقف بث الشريط المذكور ؛تحصينا لما تبقى من هيبة للسلطة القضائية في هذا البلد و لمرجعية القانون