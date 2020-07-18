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سرقها وباعها مقابل 10 ملايين ليرة لبنانية...

18
JULY
2020
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أعلنت المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بيانٍ، أنه "بتاريخ 24-6-2020، سرق مجهولٌ سيارة رباعية الدفع نوع "GMC" لون أسود كانت مركونة أمام منزل أحد المواطنين في بلدة عين دارة – الشوف، وذلك بعد أن أقدم على الدخول –بواسطة الكسر والخلع- الى هذا المنزل، وسرق من داخله بندقية حربية، /3/ أجهزة خلوية ومبلغ من المال".

واضافت، "على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي إجراءاتها، وتوصلت بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة الى تحديد هوية الفاعل، ويُدعى: - س. ف. (مواليد عام 1974، لبناني)، وهو من أصحاب السوابق الجرمية. ومن خلال المتابعة وعمليات الرصد الدقيقة، تمكّنت دورية من الشعبة بتاريخ 11-7-2020 من توقيفه في مدينة طرابلس".


وتابعت المديرية، "بالتحقيق معه، وبعد مواجهته بالأدلّة التي تُثبت تورّطه بالسرقة، اعترف بقيامه بعملية السرقة، بمساعدة: - ب. ب. ن. (مواليد عام ۱۹۸٦، لبناني)، الذي خطّط لعملية السرقة وزوّده بمعلومات عن المنزل، وهو أيضاً من أصحاب السوابق. كما اعترف ببيع البندقية الى ابن شقيقه مقابل مبلغ مليون ليرة لبنانية، فتم ضبطها، وأنه باع السيارة الرباعية الدفع مقابل مبلغ /10/ ملايين ليرة لبنانية".

كما ذكرت أنه "بتاريخ 14-7-2020، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيف (ب. ب. ن.) في مدينة عاليه. وبالتحقيق مع الأخير، اعترف بما نُسب إليه لجهة التخطيط لعملية السرقة. وأجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء".
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