كورونا في كلية العلوم... ما الجديد وهذا ما قالته الجامعة!

صدر عن كلية العلوم الفرع الأول البيان التالي:

"بعدما نهي الى مسامعنا وجود إصابات بعدوى فيروس كورونا لمتطوعين في إحدى الجمعيات الإنسانية وهم من بين طلابنا الأعزاء، بادرنا الى الإتصال بهم للإطمئنان على حالهم. وقد أكدوا خلال إتصالنا أن أياً منهم لم يحضر الى الكلية منذ مدة، ولم يخالط أحداً من الطلاب قبل أو بعد إصابته فلم نر داعيا للاعلان عن الموضوع الا لايضاحه الآن منعا للغط حوله.كما أكد لنا الطلاب أنهم يخضعون حاليا للحجر الطوعي ولن يحضر أي منهم الى الكلية خلال الامتحانات التي ستجري الاسبوع القادم.وهنا نود الإشارة الى أن إدارة الكلية حريصة كل الحرص على طلابها الأعزاء وعاى صحتهم. وهي تأمل من الجميع الإلتزام بكافة الإجراءات الصحية وخاصة إستخدام الكمامة والتباعد الإجتماعي والمحافظة على نظافة اليدين للحد من إنتقال العدوى.وعليه اقتضى التوضيح".