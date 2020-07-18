حسابات الدولة تحت المجهر... أكثر من 27 مليار دولار مجهولة المصير!

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أفادت مصادر متابعة لـ «اللواء»، بأن تدقيق وزارة المال بالحسابات من 1993 الى 2017 اظهر مبالغ مجهولة المصير بأكثر من 27 مليار دولار اي ما يشكل ثلث الدين العام.

ولفتت المصادر أيضاً إلى أن «تقرير ديوان المحاسبة عن قطع حساب 2017 يعطي املا بإمكانية الوصول الى محاسبة وان التدقيق ممكن ويحتاج لإرادة ومتابعة وهو ما بدأناه في لجنة المال العام 2010 واعطى نتائجه».