living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هذا ما طلبته مديرية الجمارك من الفائزين بمباراة خفراء متمرنين..

18
JULY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 أصدرت المديرية العامة للجمارك بلاغا بشأن تطويع خفراء متمرنين بتاريخ 17/7/2020، جاء فيه: "عملا بقرار مقام مجلس الوزراء الرقم 9 في محضره الرقم 44 تاريخ 14/7/2020 (البت بتعيين خفراء متمرنين لصالح الضابطة الجمركية مع مراعاة الوفاق الوطني والعيش المشترك)، واستنادا الى أحكام التعميم الصادر عن هذه المديرية العامة الرقم 45 (نظام المباراة لوظيفة خفير متمرن، خفير بحري متمرن، وخفير فني متمرن في الضابطة الجمركية)، تدعو المديرية العامة للجمارك المرشحين الفائزين بالمباراة، والمدرجة أسماؤهم في الجداول المنشورة على الموقع الرسمي للمديرية العامة للجمارك، إلى التقدم من الشعبة الإدارية في مبنى الجمارك في مرفأ بيروت - مركز التدريب الجمركي، خلال الدوام الرسمي، بغية تعبئة إضبارات التعيين وتوقيع طلبات التطوع، مصطحبين معهم المستندات الاتية:
1- إخراج قيد إفرادي حديث.
2- سجل عدلي حديث وإفادة من المراجع القضائية تثبت ما إذا كان قيد ملاحقة عدلية أم لا.
3- لائحة بمراحل الخدمات العسكرية والتقديرات المسلكية للمرشحين الفائزين من العسكريين أو العسكريين السابقين.
4- صورة مصدقة من وزارة التربية والتعليم العالي عن الشهادة العلمية أو المهنية.
وذلك خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا البلاغ، تحت طائلة عدم تطويعهم، على أن يتم إستدعاؤهم لاحقا للإلتحاق بدورة تنشئة عسكرية ومسلكية وفقا لنظام سيحدده المدير العام. علما أنه سيتم تطويع بدائل عن المتخلفين، لأي سبب كان، وذلك وفقا للمعايير المنوه عنها أعلاه.  
للإطلاع على جداول الفائزين بمباراة خفير متمرن بمختلف الإختصاصات، زيارة الموقع الرسمي للمديرية العامة للجمارك: https://www.lebanesecustoms.gov.lb".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout