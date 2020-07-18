عناوين الصحف ليوم السبت 18 تمّوز 2020

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الأخبار

101 إصابة جديدة بـ«كورونا»: القلق بات جدّياً

المصارف تعود إلى نغمة الدعم وإدارة أملاك الدولة

ترسيم الحدود البحريّة: عون يطرح الملفّ على مجلس الوزراء؟

البناء

تكرار الحرائق الغامضة في منشآت حيويّة بين أميركا وإيران يثير أسئلة حول حرب أمنيّة

دعوات الراعي لم تكمل أسبوعها فتثير الانقسام الطائفيّ.. وتفشل بإقناع بعبدا

الكهرباء والدولار وكورونا ثلاثيّة الحكم الشعبيّ على الحكومة بعيداً عن السياسة

الجمهورية

مخاوف من «سلبيات» حتى تشرين

«لازارد» لتطوير الخطة.. وتوحيد الأرقام الجمــعة و«الحاضنة» قلقة

اللواء

هل تذهب الحكومة مع الخطة الإقتصادية.. والبحث مستمر!

روكز يكسر «دوامة الصمت» وينتفض على الصفقات.. والمصروفون من الأميركية مأساة إضافية

الديار

الرئيس عون : الحياد يتطلب اجماعاً وطنياً … والقوات : إما لبنان المزدهر وإما لبنان المنعزل

الاشتراكي : دياب «غير قادر» وعلى الوزير غجر مصارحة الناس حول تهريب المازوت

تعثر المفاوضات بين الحكومة وصندوق النقد ولا أموال من دون اصلاحات قاسية