أسرار الصحف ليوم السبت 18 تمّوز 2020

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البناء



خفايا

قالت مراجع حكومية إن الحملات التي تتعرّض لها الحكومة من خصومها رغم عدم إنصافها ونزاهتها تستند إلى حقيقة التباطؤ في الأداء والتجاذبات حول قرارات وتنفيذها وضعف الخبرة التنفيذية لتصير سرعة مواكبة الحكومة للتطورات أقل من سرعة التطورات نفسها بمرتين وثلاث.



كواليس

توقعت مصادر أوروبية أن يشهد الأسبوع المقبل اندلاع مواجهة عسكرية مصرية تركية حول سرت في ليبيا بعدما أغلقت السبل بوجه التوصّل لتسوية سياسية. وقالت المصادر إن هذه المواجهة ستكون سبباً لاستنزاف طويل للدولتين ربما يمهّد لحل سياسي لتقسيم ليبيا إلى ثلاثة أقاليم.





اللواء

همس

ترصد جهات أوروبية النتائج المرتبة على التقارب الحاصل بين الصين وإيران، ليس في آسيا، بل على صعيد التكتلات الاقتصادية!

غمز

تتجه السلطات المعنية للعودة إلى إجراءات في إطار التعبئة العامة، بدءاً من أيلول المقبل.

لغز

تستعجل مؤسسات عامة، تحقيق مكاسب وظيفية لأتباعها، خشية حدوث تغيير حكومي يطيح بهذا الطموح!





الجمهورية

إستغرب مرجع سياسي ما وصفه عناد مسؤول كبير وعدم إستجابته للنصائح التي تسدى له بأن لا يسمع لمجموعة مستشارين لا يُصلحون حجّابا ً في بعض الإدارات.

جزم زعيم وسطي بأن ما سماها «حكومة التعتير» لن تبقى أبعد من تشرين.

نقل عن شخصية سياسية في «8 آذار» تذمرها من سلوك أحد الحلفاء آخذة عليه أن نهمه الى مكاسب السلطة لا يتوقف عند حدود.