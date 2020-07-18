الاستشاري المالي للبنان (لازارد) في بيروت الاسبوع المقبل

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علمت «الجمهورية»، انّ الاستشاري المالي للبنان (لازارد)، سيكون في بيروت الاسبوع المقبل. وقالت مصادر وزارة المالية، انّ الهدف من الزيارة هو التداول مع الاستشاري في التطورات التي حصلت في الاشهر الخمسة الاخيرة اقتصادياً ومالياً، وما يمكن ان يستخلص من اقتراحات لتحسين خطة التعافي الحكومية.

وذكرت وكالة «رويترز»، انّ الاستشاري «لازارد» سيرى إذا كان من الممكن تعديل خطة الإنقاذ المالي الحكومية للتوصل إلى تسوية مجدية بالنسبة لصندوق النقد الدولي، بعد أن لقيت الخطة رفضاً من جانب سياسيين وبنوك ومصرف لبنان المركزي.

ونسبت الوكالة الى مصدر قوله: «إنّ هدف زيارة «لازارد» هو كيف يمكننا محاولة تعديل الخطة الحكومية لنرى ما إذا كان بمقدورنا التوصل إلى أمر مجدٍ لصندوق النقد الدولي وللأطراف اللبنانية الأخرى».

وفيما امتنع «لازارد» عن التعليق»، ذكرت الوكالة، «ان «كليري جوتليب ستين اند هاملتون» التي تتولّى دور المستشار القانوني ستزور البلاد (لبنان) أيضا.