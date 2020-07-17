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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"

منذ 17 تشرين الاول 2019 تاريخ انطلاق الحراك المدني وحتى اليوم ظل الحراك دون قيادة محددة الأسماء والحيثية فبدا في الآونة الأخيرة مشتتا مبعثر الهداف ومخروقا في بعض الاحيان.

وفي الأسبوع الحالي محطتان لتأطير هذا الحراك وإعادة تنظيمه وشد عصبه بدأ مع إعلان الهيئة المدنية للانقاذ قبل أيام قليلة واليوم إعلان الجبهة الوطنية للانقاذ من ساحة الشهداء ونواتها الضباط المتقاعدون واللافت في خطاب الجبهة هذه الدعوة لعدم قطع الطرق وعدم مواجهة القوى العسكرية والامنية.. فهل ما تشهده الساحات اليوم انطلاقة جديدة - منظمة لثورة 17 تشرين؟

سياسيا ترقب لزيارة رئيس الحكومة غدا للديمان غداة مواقف البطريرك الراعي حول حياد لبنان فيما لفتت زيارة السفيرة الاميركية اليوم لقوات اليونيفيل في ظل ما يشاع حول سعي الادارة الاميركية لتعديل صلاحيات قوات الطوارىء الدولية في الجنوب.

أبعد من الجنوب وإمعانا في انتهاك الحق الفلسطيني شطب اسم فلسطين عن خارطة محرك البحث غوغل وسط استنكار واسع للخطوة.

بالعودة الى لبنان عداد كورونا كان لافتا مع ارتفاع عدد الاصابات حيث سجل اليوم مئة إصابة وإصابة ليرتفع العدد الاجمالي الى 2701.

ومن تداعيات الازمة الاقتصادية نفذ عدد من موظفي الجامعة الأميركية مستشفى وجامعة في بيروت، اعتصاما إحتجاجا على قرار صرفهم، والذي طال مئات الممرضات والممرضين والموظفين الإداريين، وأشارت معلومات الى أن عدد المصروفين وصل الى 850 موظفا وقد تجمع عدد منهم أمام المبنى. وأبدى المصروفون أسفهم وحزنهم لهكذا القرار، معتبرين أن قرار إدارة المستشفى سيحرم مئات العائلات من مدخولها الشهري. وقد رافق الإعتصام في محيط مبنى الجامعة الأميركية انتشار أمني كثيف تجنبا لوقوع إشكالات.

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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ان بي ان"

دفعة واحدة تقدمت كل الملفات الى الواجهة من الكهرباء الى النفايات وما بينهما من سعر دولار (طالع نازل) وأسعار سلع يتم العمل على ضبطها بعد دعمها.

وبين الخطط على اختلافها خطة واحدة يجب أن تحكم المرحلة: الإصلاحات لكونها بمثابة إفتح يا سمسم أمام أي مساعدات فهل يساعد اللبنانيون أنفسهم كي يساعدهم الآخرون؟.

وبالحديث عن الخطط كشفت رويترز نقلا عن مصدرين أن المستشار المالي للبنان أي شركة لازارد سيرى إذا كان من الممكن تعديل خطة الإنقاذ المالي الحكومية للتوصل إلى تسوية مجدية بالنسبة لصندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل.

على خط التقنين الكهربائي يعلق اللبنانيون الآمال على وعد وزير الطاقة ريمون غجر بعودة التيار إلى طبيعته.

وحول النزوح السوري كلام لرئيس الجمهورية ميشال عون أكد فيه على تمسك لبنان بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الدولة السورية ترحب بعودتهم بحيث أن هناك مساحات كبيرة من المناطق باتت آمنة.

نزوح نحو الجنوب قامت به السفيرة الأميركية دوروثي شيا تحت عنوان زيارة توجيهية إلى اليونيفيل لمساعدتها على فهم أفضل لقضايا وتعقيدات ودور مهمة القوات الدولية على الخط الأزرق وفق ما جاء في بيان صادر عن السفارة الأميركية.

وتأتي هذه الزيارة بعد الحديث عن سعي أميركي لتعديل مهام قوات اليونيفيل.

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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون أم تي في"

الجميع يعرف أن لبنان ليس في خير ، وبأن المسار الذي يساق اليه لا يحسد عليه ولا يتمناه اي انسان لألد أعدائه ، لكن حوادث عالية الرمزية تحصل في السياق ، وهي تنذر بأن الاصطدام في قعر المنحدر صار قريبا وسيكون مؤلما .

اليوم ايها اللبنانيون هناك ثمانمئة وخمسون شخصا، اي 850 عائلة، من الجسم التمريضي والإداري تم صرفهم بدم بارد من مستشفى الجامعة الأميركية، بينهم الأب وبينهم المصاب بالسرطان وبينهم من كرس عقودا من حياته لإنجاح هذه المؤسسة، كل هؤلاء وجدوا أنفسهم على قارعة الطريق، والخوف من موجة صرف ثانية، ولا دولة ولا حماية ولا من يسأل. والمهم ألا يطلع علينا حسان دياب للحديث عن مؤامرة أبطالها موظفو المستشفى والادارة الأميركية، ويتهمهم بأنهم أكلوا له تعويضه وزعزعوا له حكومته .

حدث مدو آخر: تقرير ديوان المحاسبة الذي تسلمته لجنة المال عن التدقيق المالي لعام 1997 اشار الى شوائب واختلاسات، فيما اشار تقرير وزارة المالية، "تهدوا منيح بكراسيكم"، اشار الى سبعة وعشرين مليار دولار مجهولة المصير، لا أحد يعرف أي غول أو ثقب أسود ابتلعها، وسيكون لنا في سياق النشرة تقرير مفصل عن هذه الفضيحة، ومداخلة لرئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان.

الحدث الثالث، التجمع الاعتراضي الحاشد لمدنيين و متقاعدين عسكريين، شكل في توقيته نقطة تحول خطرة، بل الأخطر منذ انفجار غضب الناس في 17 تشرين الماضي، فالذين تظاهروا اليوم يشكلون بحق مرآة لعناصر المؤسسة العسكرية وضباطها الذين هم في الخدمة الفعلية، فهؤلاء لهم نفس الحقوق المتآكلة والفارق بين الفئتين أن الفئة المدنية قادرة على التعبير فيما العسكريون لا يزالون يتحصنون بواجب الصامت الأكبر وانضباطه.

هذه المؤشرات معطوفة على النصائح الدولية والعربية، من لودريان الآتي، الى بومبيو و دايفيد شنكر مرورا بالبخاري والقناعي والشامسي وأمير الكويت وصولا الى صندوق النقد.

كل هذه المؤشرات لا تتسبب برفة جفن لدى الحكومة ورعاتها، علما بأن كل شيء ينذر بانفجار كبير اجتماعي اقتصادي مالي وربما عسكري .

توازيا، تتوسع دائرة مؤيدي مشروع الحياد الذي أطلقه البطريرك الراعي، وقد بدأت تتبدد رهانات المراهنين المحليين والاقليميين على انه سيتراجع أو ستتلاشى عزيمته إثر اصطدامها ببرودة رئيس الجمهورية وبرفض حلفائه المحليين ومن ورائهم ايران.

لكن البطريرك جدد موقفه المنحاز الى الحياد، من وادي القديسين في قاديشا حيث ملأ رئتيه حتما بنفس البطاركة المؤسسين وبرمزية الوادي، العاصمة الأولى للحياد، وملاذ الأحرار المضطهدين الذين تحصنوا بين صخوره و في جباله للاحتماء من ظلم الفاتحين الطامعين، حيث قاتلوا واستشهدوا و خططوا وبنوا الكيان والجمهورية المحايدة وما أشبه اليوم بالأمس.

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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المنار"

عند المازوت تقاطعت العديد من الازمات: تقنين في الكهرباء والمولدات، واطفاء لاوكسيجين المستشفيات، وتعطيل لري المزروعات، وتقطيع للاتصالات، وخنق لما تبقى من مصانع تكابد من اجل البقاء..

أما مسببو ازمة المازوت فمعروفون بخزاناتهم الممتلئة وصهاريجهم المتنقلة استنسابيا، فهل من الصعب على الوزارات وعلى الاجهزة المعنية – عسكرية كانت او قضائية – التحرك لاطفاء هذه الازمة المتمددة؟ وهل حماية الامن الاجتماعي تحتاج الى قرارات حكومية او تشريعات برلمانية او اذن من سفارات او ايعازات؟ الى متى ستبقى الدولة تزيد على نفسها الاكلاف وعلى مواطنيها الاعباء؟.

اليس من المعيب ان يحتاج تشغيل مولد كهربائي في مستشفى واجه جائحة كورونا ولا يزال، الى طلب من رئيس الجمهورية؟ اليس من المعيب ان يحتاج الامر الى اجتماع وزراء لتأمين بعض ليترات من المازوت من اجل تشغيل جهاز تنفس في مستشفى، او عمود ارسال لشركات الاتصالات؟

ان كان الدولار ومشغلوه يتربصون بالحكومة، ويحاولون خنقها وشعبها، فهل تفك الدولة الخناق عن شعبها بمصادرة المازوت من خزانات المحتكرين اولا؟ ومن ثم السير بخطوات جدية لايجاد حلول جذرية لازمة المشتقات النفطية؟ مع وجود فائض بالعروض المقدمة الى الدولة – ان كانت ايرانية او عراقية او غيرها – وجل ما تحتاجه هو تجاوز العائق الاميركي بشيء من الاصرار على انقاذ البلاد..

في البلاد الاميركية مشاهد جديدة توثق العنصرية بكثير من اللاإنسانية. فدولة دوروثي شي وديفد شينكر ومايك بومبيو، المحاضرين امام اللبنانيين بحقوق الانسان وحرية التعبير ومحاربة الارهاب، لم تراع حق متظاهر من الاصول الافريقية ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، ولمنعه من التعبير عن رأيه قام رجال الشرطة وامام عدسات الكاميرات بطرحه ارضا والاعتداء عليه بالضرب قبل اعتقاله، في مشهد يعبر عن حقيقة هذه الادارة الاميركية..

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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون او تي في"

على تغريدات انتقام فغرام بين سعد الحريري وسليمان فرنجية نام اللبنانيون أمس، ليستفيقوا اليوم على أخبار متداولة عن سقوط خطة التعافي المالي التي أعدتها الحكومة، وسط كم هائل من التفسيرات المتضاربة للأسباب، والتأويلات الملتبسة للنتائج، ولم يكد وزير المال غازي وزني ينفي في اتصال مع الـ OTV مطالبته بخطة بديلة، مشددا على تمسك الحكومة بخطتها الأساسية، حتى قرأ اللبنانيون نبأ أوردته رويترز عن وصول وفد من لازارد الاسبوع المقبل الى بيروت، في مسعى لتعديل الخطة الحكومية والتوصل الى تسوية مقبولة من صندوق النقد الدولي.

وفي انتظار اتضاح الصورة، وريثما يصل وزير الخارجية الفرنسية لبيروتن وما يمكن ان تحمله لقاءاته ومواقفه من مؤشرات، على وقع استمرار محاولات التواصل مع الدول الشقيقة والصديقة، لا يزال التعويل على انتاجية حكومية أكبر في العمل، بتعاون كامل مع مجلس النواب.

وفي انتظار الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء الثلاثاء المقبل، وعلى أمل أن تحمل اجابات واضحة للبنانيين عن مصير التدقيق الجنائي الذي يتمسك به رئيس الجمهورية، يراقب اللبنانيون بقلق وأمل حركة سعر صرف الدولار هبوطا وصعودا، مترقبين انعكاسا إيجابيا في هذا المجال للسلة المدعومة، حيث رصدت اليوم اشارات مشجعة، ولاسيما على مستوى اسعار اللحوم.

واليوم، وبعد ايام من الموافقة المبدئية التي اعطاها مجلس الوزراء على ورقة عودة النازحين السوريين، وغداة اعتبار مساعد وزير الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الادنى دايفيد شنكر ان الوقت لم يحن بعد للعودة، جدد الرئيس ميشال عون امام وفد من البعثة الدولية للصليب الاحمر تمسك لبنان بعودة النازحين الى بلادهم، لا سيما الى المناطق السورية الآمنة، التي لم تعد تشهد قتالا، خصوصا وأن الدولة السورية ترحب بهذه العودة، وتوفر للعائدين الدعم والرعاية الضروريين، ولم يحصل ان تعرض العائدون من لبنان لأي اذى بشهادة المنظمات الدولية التي تابعت هذه العودة، ختم رئيس الجمهورية.

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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ال بي سي"

العداد في الجامعة الأميركية مرتفع ولكن ليس بسبب كورونا بل بسبب عدد المصروفين الذي تجاوز الثمانمئة، خطوة الصرف من الجامعة الأميركية تعكس حالا إقتصادية ومعيشية لم يعد بالإمكان معالجتها بالمسكنات وكل حالة على حدا، المطلوب خطة انقاذ لوقف الإنهيار المتدحرج بسرعة قياسية: صرف من مؤسسات، إقفال شركات، موسم سياحي يترنح على رغم كل محاولات الإنعاش، كهرباء تراوح بين تقنين الدولة وإطفاء المولدات مازوت مقطوع على المواطن ومتاح ومباح للتهريب بجهد المواطن لكي يرى بصيص أمل لكنه لا يجد ويعود خائبا.

وما يزيد من الإحباط استمرار عداد كورونا في تسجيل نسب مرتفعة اليوم مئة وإصابة، أي ما يوازي ضعف عدد أمس.

في سياق آخر، يستمر البطريرك الراعي محط اهتمام ومتابعة بعد طرح الحياد وبعد الموقف العالي السقف الذي أدلى به لراديو الفاتيكان وابرز ما ورد فيه : "الجديد اليوم هو أنه يوجد نوع من الهيمنة من حزب الله على الحكومة وعلى السياسة اللبنانية بسبب الدخول في حروب وأحداث عربية ودولية لبنان لا يريدها في الأساس ".

المواقف المتلاحقة لسيد بكركي جعلته عرضة لاستهدافات سياسية وإعلامية لم تخل من الحدة ...

على جبهة المحادثات بين لبنان وصندوق النقد الدولي ، فإن هناك محادثات بين وزارة المال ومصرف لبنان والمصارف للتوصل إلى مقاربة موحدة ، وهذه المحادثات حققت تقدما وهي ستتكثف الأسبوع المقبل ويفترض أن تصل بالنهاية إلى اتفاق يدخل تعديلا على خطة الحكومة.

مصادر حكومية قالت إنه منذ البداية أعلن الرئيس دياب أن الخطة غير منزلة وأنها قابلة للتعديل وأن مجموعة من الخبراء من مختلف الجهات تواصل لقاءاتها من أجل التوصل إلى تفاهمات جديدة.

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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون الجديد"

أنظروا إليها إنها تقترب من الشواطئ اللبنانية لتفرغ حمولتها في معامل لا طاقة لها على إنتاج الطاقة وعلى وعود الغجر بكهرباء في البحر العتمة سيدة حرة والانفراج متوقع قبل نهاية العام والمازوت يلحق بالفيول وأصحاب المولدات لحقوا بمؤسسة الكهرباء وفرضوا تقنينا قاسيا على المواطنين ونور المسؤولين "بكفي وبوفي". لكن وعود الانفراج مؤهلة للانفجار على خطوط التوتر العالي اجتماعيا حين تقرر أعرق المؤسسات كالجامعة الأميركية الاستغناء عن ألف موظف يعادلون ألف أسرة ، ودموع بعض هؤلاء المصروفين انهمرت كوجع مر.. وباتت تنشد العلاج من دار جامعية لطالما كانت الدواء فاصبحت الداء وإذا كانت جرثومة قد حاصرت سبع قارات وخلفت ما خلفته من تبعات اقتصادية واجتماعية فإن نكبة لبنان مضاعفة في ماله المنهوب وفساد مسؤوليه "كلن يعني كلن" بشهادة من أهل البيت العوني. ومن دون لف ولا دوران قال النائب شامل روكز جميعهم مسؤولون عن الأزمة ولا أعفي رئيس الجمهورية خاض روكز معركة بلا سلاح ثقيل وكمغوار هجم على السلطة ومن ضمنها التيار الوطني الحر في حرب كسر عظم لم تستثن أحدا وطلائع المعركة ظهرت اليوم في اتحاد الإنقاذ الوطني و"مواطنون ومواطنات في دولة" بتظاهرة البديل موجود معطوفة على إعلان ولادة جبهة مدنية وطنية.

توحدت السلطة لحماية مصالحها وما على الشارع إلا إعلان الوحدة من رحم السابع عشر من تشرين طلبا للإصلاح في أمة سياسية مفسدة وحكومة باعت الناس إصلاحا في بحر وأصبحت شريكا مضاربا في سوق المحاصصة وهي إجراءات لم تعد مطلب الشارع وحسب بل جرى تدويلها وأصبحت في قائمة الشروط لمساعدة لبنان لكن أبراج السرايا عالية أمام صرخات الثوار ورسائل الغرب غير المشفرة من بومبيو إلى لودريان فصندوق النقد والسفير البريطاني المطالبة بالإصلاحات لم تجد طريقها إلينا لنساعد أنفسنا كي يساعدونا دخل رئيس الحكومة حسان دياب اللعبة في إرضاء هذا الفريق السياسي وذاك فيما قانون قيصر اخترقت عقوباته الأفق السوري وإذا كان ديفيد شينكر قد أعلن أن قانون قيصر لن يؤذي لبنان فإن وزير الخارجية ناصيف حتي يتحرك باتجاه الفاتيكان ودول أوروبية وصولا الى الخارجية الاميركية نفسها لدرء ضرر قيصر عن لبنان وليس على قاعدة الحياد لاننا في قلب الأزمة اما الحياد لمجرد الإعلان لا بطروح عقلانية فسيؤدي إلى مزيد من الشرخ وسيكون مصيره كمصير إعلان بعبدا ومصير النأي بالنفس وكلاهما أدخل لبنان في صراع المحاور ليبقى الحل مرتبطا بعقدة إنهاء الخلاف الأميركي الإيراني الذي يطبخ بالدبلوماسية الناعمة وبعده تكر سبحة الحلول وعلى قياس لبنان فإن أقرب الحلول يكون بفتح حوار مع سوريا تمهيدا لحل أزمة النازحين أولا والعبور من أراضيها إلى المحيط العربي والخليجي أما أن يوضع سلاح المقاومة على رأس اللائحة ففي غير زمانه ومكانه فإسرائيل تحتل أراضي لبنانية وأقصر الطرق لوضع آمن مستقر يكون بالطلب الى أميركا الضغط على إسرائيل وبالانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة وعندئذ يمكن القول إن مجد لبنان أعطي للراعي من الموقع الوطني.