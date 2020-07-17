كنعان يطالب بهيئة تحقيق برلمانية للتدقيق بكل حسابات الدولة ومؤسساتها

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أكد كنعان في حديث للMTV قائلاً : العمل الرقابي الجدي اعطى ثماره وما قلناه منذ سنوات عن الخلل المالي والاختلاسات والتجاوز للانفاق اثبتته اعلى سلطة قضائية مالي و المحاسبة مطلوبة بعد تقرير ديوان المحاسبة واطالب بهيئة تحقيق برلمانية للتدقيق بكل حسابات الدولة ومؤسساتها وليحاسب كل من مد يده على المال العام فالحفاظ على مال الشعب يكون بالعمل الجدي ورفض التسويات .و أضاف : تقربر ديوان المحاسبة عن قطع حساب ال٢٠١٧ يعطي املا بامكانية الوصول الى محاسبة وان التدقيق ممكن ويحتاج لارادة ومتابعة وهو ما بدأناه في لجنة المال العام ٢٠١٠ واعطى نتائجه.