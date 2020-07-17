روكز من ساحة الشهداء: الخيانة أن أرى الصفقات وأبقى ساكتا وأنسى القضية الأكبر

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قال النائب شامل روكز خلال التجمع في ساحة الشهداء: "الخيانة أن أرى الصفقات وأبقى ساكتا وأنسى القضية الأكبر، والتي هي قضية شعب ووطن. والخيانة أن أكون مسؤولا على مدى سنوات وأتهم غيري بالفشل بتهمة "ما خلوني اشتغل"، وهذا أشرف له ان يستقيل ويفسح المجال لمن يريد ان يعمل".

اضاف: "شبعنا حكي"، نحن اليوم نجتمع من كل المناطق والطوائف ومن الجيش والمجتمع المدني، لأننا لم نتعود يوما القبول بإذلال الوطن، ومعركتنا قاسية في وجه منظومة فاسدة وأحزاب ميليشياوية دمرت الوطن".



ودعا الى "إعادة تفعيل عمل المؤسسات"، وقال: "تحدثنا كثيرا عن الفساد والهدر في الدولة، وطالبنا بتحرير مؤسسات الدولة من السلطة السياسية، ولكن لم نلق تجاوبا، بل على العكس اتهمنا بأبشع الاتهامات من خيانة وغيرها".