مكتب الجامعات الفرونكوفونية في قطاع الشباب والرياضة في التيار: القرار الصادر عن إدارة الجامعة اليسوعية مجحف وفي غير محله

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تفاجئ مكتب الجامعات الفرونكوفونية في قطاع الشباب والرياضة في التيار الوطني الحر بالقرار الصادر عن إدارة الجامعة اليسوعية، معلنة تحويل سعر صرف أقساطها في الدولار الى سعر صرف 3850 ل.ل. ضاربةً عرض الحائط أوضاع طلابها ومتجاهلةً أن الجامعة تضم طلابًا من مختلف الطبقات.



يؤكد مكتب الجامعات الفرونكوفونية أن قرار تقسيم الأقساط 50% بالليرة اللبنانية و50%بالدولار حسب سعر صرف المنصة هو قرار مجحف وفي غير محله.



ورأت أنه لا يمكن السير فهكذا قرار في ظل الأزمة الإقتصادية التي تمر بها البلاد.



ويدعو قطاع الشباب والرياضة في التيار الوطني الحر جميع المنظمات الشبابية والهيئات الطلابية في مختلف الأحزاب التي لها تمثيل في حرم الجامعة الى الإتحاد والعمل سويًا كي نجد حلّ سريع لهذه الأزمة واضعين جانبًا خلافاتنا السياسية.