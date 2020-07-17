عيد الأضحى سيكون في هذا التاريخ

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أصدر المكتب الشرعي في مؤسسة العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله، بيانا اليوم، أعلن فيه أن بداية شهر ذي الحجة تكون يوم الأربعاء في 22/07/2020، وبالتالي يكون عيد الأضحى المبارك يوم الجمعة الواقع في 31 من هذا الشهر، وذلك طبقا للمبنى الفقهي لسماحة المرجع السيد محمد حسين فضل الله بالاعتماد على الحسابات الفلكية الدقيقة مع إمكانية الرؤية".



وختم: "نسأل الله سبحانه أن يبارك للحجاج في حجهم وللمسلمين في عيدهم، وأن يكشف هذه الغمة عن هذه الأمة ويدفع كيد الأعداء ويجعل لنا العزة والنصر والكرامة إنه عزيز كريم وهو أرحم الراحمين".