10 إصابات بالكورونا في هذا المخيّم!

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اعلنت وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" في بيان، ان "نتائج الفحوصات ال 59 التي أجريت يوم الجمعة الماضي في عيادة مخيم الرشيدية، والتي تأخر صدورها بسبب الضغط على المختبرات، "اظهرت أن 10 أشخاص بينهم ثلاثة موظفين تابعين لوكالة "الاونروا" مصابون بكوفيد-19 من دون ظهور أي عوارض عليهم".

ولفت البيان الى انه على الفور "قامت الأونروا بإبلاغ الأشخاص المصابين وطلبت منهم الإلتزام بالحجر المنزلي، وستقوم الوكالة كإجراء احترازي منعا لانتشار الفيروس بإغلاق عيادتيها في مخيمي الرشيدية والبص اليوم الجمعة 17 تموز، وستعمل على تعقيمها على مدى يومين متتاليين، وستعاود العيادتان عملها كالمعتاد يوم الأثنين في 20 تموز، وستواصل الوكالة متابعتها للحالات الجديدة بالتنسيق مع وزارة الصحة ومع شركائها ومع اللجان الشعبية والأهلية، وستقوم بالتعاون مع وزارة الصحة بإجراء فحوصات المخالطين".

واشار البيان الى انه "سيتم اجراء المزيد من الفحوصات اليوم في المخيمات".

وطلبت الوكالة من الأهالي في المخيمات الإلتزام التام بالإجراءات الوقائية خصوصا منها التباعد الجسدي، وضع الكمامات وتعقيم اليدين باستمرار".



كما عقد ليلة امس اجتماع بين ممثلي الأونروا واللجان الشعبية والأهلية والأمنية في المخيم لإتخاذ الخطوات اللازمة، على ان تواصل الوكالة متابعة جميع التطورات.