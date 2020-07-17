وزير الطاقة يطمئن: سنزود جميع مستشفيات لبنان بالمازوت

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أعلن وزير الطاقة ريمون غجر، بعد اجتماعه بوزير الصحة حمد حسن، أنه يعمل على آلية مع وزارة الصحة التي ستقوم بجردة على حاجة المستشفيات من المازوت وسيقدّم حصصاً أسبوعية أو شهرية وسنلتزم بتسليم هذه الكميات.



وأشار غجر الى أن “الأمور تعود إلى طبيعتها وقد وصلت باخرة اليوم تقوم بتفريغ حمولتها وسنفتح الأحد من أجل تسليم الطاقة.”



وقال: “اتفقنا مع وزير الصحة على القيام بجردة بكل المستشفيات وحاجتها للمازوت وبالموزعين المعتمدين من قبلهم وسيتم تخصيص حصص لهم.”



وأضاف: ” سنزود بيروت بالكهرباء بمعدل 20 الى 22 ساعة في النهار.”