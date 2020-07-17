وزير الصحة: للإسراع في إصدار نتائج المسافرين

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ترأس وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن اجتماعا في وزارة الصحة العامة للجنة الفنية المختصة بمتابعة الإجراءات الخاصة بمواجهة وباء "كورونا"، وتركز البحث على تفعيل هذه الإجراءات، بدءا من المطار إلى تتبع المسافرين والعائدين لمواكبة هذه المرحلة الحساسة التي يسجل فيها ارتفاع في نسب الإصابات بفيروس "كورونا".

وقد تم التأكيد على استمرارية إشراف وزارة الصحة العامة على الفحوصات التي يتم إجراؤها في المطار، بالإضافة إلى البحث في إعادة توزيع أجهزة فحص الـPCR الموجودة على المستشفيات الحكومية في شكل يحقق الجدوى والإستفادة القصوى منها.

وشدد حسن على: "ضرورة الإسراع في إصدار نتائج فحوصات المسافرين وتبليغهم إياها، حرصا على عدم تهاون العائدين في التحرك والإختلاط، ما يؤدي في حال كانوا مصابين بالفيروس، إلى انتشار سريع للعدوى في المجتمع المحلي كما حصل في الأيام الأخيرة".

وأكدّ ضرورة تكثيف حملات الفحوصات الموجهة في المناطق اللبنانية المختلفة ومخيمات اللاجئين والنازحين بهدف التشخيص المبكر للحالات، مع إمكانية اعتماد الفحص السريع ذي الدقة العالية للتأكد من إمكان وجود إصابات من دون أعراض.