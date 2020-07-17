رئيس الجمهورية: تعاون الصليب الاحمر الدولي مع "الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً" يساهم بشكل فعاّل في الكشف عن مصير المفقودين منذ العام 1975

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لرئيس عون تسلم من قيادة الجيش دعوة لترؤس احتفال تخريج ضباط لمناسبة عيد الجيش واستقبل رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر في لبنان مع وفد

مارتان مشيداً بالدور الذي لعبه الرئيس عون لإنشاء "الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً": البعثة الدولية سوف تساعد الهيئة لتحقيق اهدافها وستدعم عملها

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان تعاون الصليب الاحمر الدولي مع "الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً " يساهم بشكل فعّال في الكشف عن مصير المفقودين منذ العام 1975 نتيجة الحرب التي شهدها لبنان وتحديد اماكن وجودهم، مجدداً التأكيد على ان الاجهزة الرسمية كافة سوف تساعد الهيئة في عملها لتحقيق الغاية من إنشائها، لا سيما تأمين حق افراد عائلات المفقودين في معرفة مصير ابنائهم وهو التزام له بعده الانساني والقانوني على حد سواء.

كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، في حضور الوزير السابق سليم جريصاتي، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر في لبنان السيد كريستوف مارتان Christophe Martin ورئيس الصليب الاحمر اللبناني الدكتور انطوان الزغبي والمسؤولة عن ملف المفقودين في الصليب الاحمر الدولي السيدة مايكي غروين Meike Groen ونائبة رئيس البعثة بسمة طباجة.

وخلال اللقاء، نوه السيد مارتان " بالجهود التي يبذلها الصليب الاحمر اللبناني والتضحيات التي يقدمها العاملون فيه لا سيما خلال الازمات الصعبة التي مر بها لبنان والتي كان آخرها أزمة "كورونا" وتداعياتها الصحية والاجتماعية. واعتبر ان الحكومة اللبنانية عملت بجهد استثنائي لمكافحة هذا الوباء من خلال الاجراءات التي اتخذتها بالتعاون مع الصليب الاحمر اللبناني والدولي خصوصًا في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، لافتاً الى أن مواجهة هذا الوباء ستستمر واللجنة الدولية للصليب الاحمر جاهزة للمساعدة الدائمة.

واشاد السيد مارتان بالدور الذي لعبه الرئيس عون لإنشاء "الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً"، معتبراً أن التدخل الشخصي لرئيس الجمهورية جعل الهيئة تبصر النور بعد سنوات من الانتظار، متمنيًا أن تتمكن من معرفة الحقيقة حول مصير هؤلاء المفقودين والمخفيين قسراً وإبلاغ عائلاتهم بما يتوافر من معلومات. وقال: "إن البعثة الدولية سوف تساعد الهيئة لتحقيق اهدافها وستدعم عملها". ولفت السيد مارتان الى اهمية تعاون جميع الاطراف اللبنانيين والمعنيين مع الهيئة من خلال توفير مناخ مؤات لعملها، داعياً الى تخصيص موازنة لها تساعد على الاسراع في المهام الملقاة على عاتقها.

وردّ الرئيس عون مرحّباً بالسيد مارتان، منوهاً بالجهود التي بذلتها البعثة بإدارته والتعاون الذي قام بينها وبين الصليب الاحمر اللبناني، مؤكداً على ان "الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً " سوف تلقى الدعم الكامل لتحقيق الهدف من إنشائها.

وتحدث الرئيس عون عن قضية النازحين السوريين وتداعياتها على القطاعات العامة كافة، لافتاً الى أن لبنان متمسك بعودة هؤلاء النازحين الى بلادهم، لا سيما الى المناطق السورية الآمنة، التي لم تعد تشهد قتالاً خصوصًا وأن الدولة السورية ترحّب بهذه العودة، وتوفر للعائدين الدعم والرعاية الضرورييّن، ولم يحصل ان تعرض العائدون من لبنان لأي اذى بشهادة المنظمات الدولية التي تابعت هذه العودة.

وفد قيادة الجيش

واستقبل الرئيس عون وفداً من قيادة الجيش ضمّ رئيس جهاز المراسم العميد وسيم صالح والعميد بسام شبارو من فرع العلاقات العامة في مديرية المخابرات، والعقيد نظام حمام من دائرة العلاقات العامة في الغرفة العسكرية، وجّه الى رئيس الجمهورية دعوة لترؤس الاحتفال الذي يقام في الاول من آب في الكلية الحربية لتخريج دفعة من الضباط لمناسبة عيد الجيش.