فريد البستاني: فليتفضل المجتمع الدولي ويتحمل مسؤوليته ويساعدنا في موضوع النازحين

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وجه النائب فريد البستاني في حديث لل OTV تحية إلى النائب ابراهيم كنعان للجهد الذي بذله في لجنة المال والموازنة والذي أعطى ثماره في تصحيح ارقام العجز، وقال: "لا ينبغي ان نمشي بأي حل إستنادا لأرقام كيف ما كان لا تقارب الحقيقة، فوضع تصور الحل يجب أن يبنى على معطيات صحيحة".

وقال "هناك مقاربتان مختلفتان للوضع المالي والاقتصادي، الحكومة تنطلق من ضرورة تصفير العجز والبدء من الصفر، أما نحن كتكل لبنان القوي لنا مقاربة مختلفة تقوم على إعطاء مهلة زمنية معقولة لتوزيع العجز، من يقوم بإعادة تنشيط الاقتصاد هم التجار والمتمولين وينبغي حمايتهم"



واضاف "السياسة تأتي دائما قبل الاقتصاد وينبغي إيجاد الحلول السياسية اولا، من هنا أفهم مواقف غبطة البطريرط بالنسبة للحياد وأؤيدها، غبطته أصر على أن إسرائيل عدو وبالتالي الحياد لا يساوي بين العدو والصديق، وغبطته يقول بعدم الدخول في محاور صراعات إقليمية وعربية"



واشار الى ان "المطلوب من الحكومة الحالية ان تكمل في وضع الخطط الاقتصادية وهذا ما لم تقم به الحكومات السابقة. أصداء إجتماع البطريرك مع الرئيس عون إيجابية. أنا أقول أننا ملتزمون بحل ما يتعلق بلبنان ونحن لدينا مناطق محتلة، اما القضية الفلسطينية مسؤولية كل الدول العربية"

‏وقال البستاني "هنالك 25% من عدد سكان لبنان من النازحين السوريين وهؤلاء يستنزفون الاقتصاد اللبناني وهذا مسؤولية المجتمع الدولي فليتفضل هذا المجتمع وليتحمل مسؤوليته ويساعدنا على تحمل هذا العبىء الذي لا قدرة للبنان عليه، اضف إلى ذلك اللجؤ الفلسطيني"

‏واضاف "أطالب أن يكون لدينا plan B وضرورة أن نعمل لكي نكون شعبا يستطيع الصمود بغض النظر عن مصير الصراعات او الاتفاقات الإقليمية، بغض النظر عن مصير الاتفاق النووي يجب أن يكون للحكومة اللبنانية خطة تقوم على حماية حقوق المودعين الذين وضعوا جنى العمر في المصارف"

‏واعتبر ان "لبنان لا يمكنه أن ينتظر الانتخابات الأميركية هنالك الإدارة التي تستمر بالعمل، موقف فرنسا إيجابي جدا وكذلك الفاتيكان الذي يقول للأميركيين بضرورة فصل صراعهم مع إيران عن الأزمة اللبنانية، ليس صحيحا ان لبنان منحاز إلى إيران، ننتظر عودة المساعدات العربية."

‏وسأل البستاني "كيف لدولة أن تقوم بدون موازنة لأكثر من 12 عاما، ما قام به فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من وضع موازنة للدولة اللبنانية يعتبر أكبر إنجاز بعد ان غابت الأرقام الصحيحة للعهود السابقة. أطال الله بعمر الرئيس عون، من المبكر الحديث عن انتخابات الرئاسة."

‏واضاف "لا يمكن ان نقبل أن يقوم صندوق النقد الدولي بتصفية المصارف وحقوق المودعين، لبنان يعيش على الاقتصاد الحر، أصحاب المصارف استفادوا من الهندسات المالية وأخرجوا أموالهم من لبنان ويجب على هؤلاء إعادتها، من هنا نطالب ب forensic audit لنعرف أين الأموال المهربة"

واعتبر ان "الوضع الاقتصادي هو الأهم، إنتخابات العام 22 ستكون مهمة بالنسبة للنظام الديمقراطي اللبناني، أنا مع انتخابات نيابية مبكرة ولكن الشعب سيبقى بكل الأحوال مصدر الشرعية، ولقد كان قانون الانتخابات الذي رعاه الرئيس عون وساهم في وضعه الوزير باسيل إنجازا كبيرا."

‏واكّد "اننا مع تنظيم العلاقة مع حزب الله والطريقة الوحيدة هي سياسة الحوار والتلاقي وليس اتباع سياسة التصادم، وهذا ما يستطيع الرئيس من القيام به، هنالك اراض محتلة يجب إيجاد الحلول لها ومن ثم يصار إلى نسج الاتفاقات بين اللبنانيين."

وقال "انا مع وضع الاستراتيجية الدفاعية والاقتصادية والمالية على طاولة الحوار في قصر بعبدا برعاية فخامة الرئيس، وأنا أعتقد أن حزب الله الممثل في البرلمان والفاعل في الحياة السياسية اللبنانية يؤيد طرح كل هذه المسائل على طاولة البحث كي يعطي كل فريق رأيه."

واشار ان في زيارته إلى البطريرك كانت الدولة المدنية حاضرة مع أن الحديث تطور إلى مواضيع أخرى تتعلق بمواقف غبطته. علاقة الوزير جنبلاط مع الرئيس عون جيدة وهذا يعود لسياسة اليد الممدودة والانفتاح للرئيس ووعي القيادات الشوفية التي لن تتأثر بمفبركي الإشاعات المغرضة."

‏وقال البستاني "قريبا سأطلق حركة لبنان المدني وسأطلق مشروع قانون بالتنسيق مع تكتل لبنان القوي وسيكون مفاجأة تلبي حاجات الأجيال الصاعدة وتطلعات الشباب الذين نزلوا إلى الشارع في 17 تشرين. ونحن سنعمل على إلغاء الطائفية وإرساء الدولة المدنية، هذا ما سأبحثه مع الجميع."

وقال "بفضل بطولة وشجاعة افراد الدفاع المدني استطعنا السيطرة على الحرائق في الصيف الماضي، وأنا سأبذل كل الجهود لإنصافهم وإعطائهم حقوقهم، في الوظيفة والتفرغ الذي هو حق لهم."

واشار البستاني "في ساحل الشوف تبرز من وقت لآخر نزاعات ومشاكل ناتجة عن الوضع المعيشي المأزوم، من وقت لآخر تبرز قضايا صغيرة نعمل على حلها الواحدة تلو الأخرى بالتنسيق مع البلديات ومختلف القوى السياسية."

واضاف "في ساحل الشوف تبرز من وقت لآخر نزاعات ومشاكل ناتجة عن الوضع المعيشي المأزوم، من وقت لآخر تبرز قضايا صغيرة نعمل على حلها الواحدة تلو الأخرى بالتنسيق مع البلديات ومختلف القوى السياسية."

ولفت الى انه يقوم باتصالات مع مختلف السفارات ومنها سفارة اليابان والسفارة الإيطالية وبعثات أخرى في سبيل تأمين التمويل اللازم بالإضافة إلى المبلغ الذي خصصته وزارة الصحة مشكورة، وأنا آمل أن نتمكن من افتتاح مستشفى دير القمر الحكومي على عهد فخامة الرئيس عون

وقال "موضوع مستشفى دير القمر الحكومي هو حاجة إستشفائية لكل أبناء الشوف، الموازنة المخصصة من الطليان موجودة ضمن إطار CEDRE بانتظار ذلك اسعى لتأمين التمويل بالتعاون مع لجنة المستشفى ولجنة الدعم الذي أدعو الجميع للانضمام إليها ومد يد المساعدة."

‏البستاني منهيا حديثه "التاريخ سينصف العماد عون وبغض النظر عن كل الحملات فإن الناس ستلمس الإنجازات التي حققها العهد والتي سيحققها في النصف الثاني من الولاية."