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لم يمر عام على انتقاله إلى mtv .. جو معلوف يرفع دعوى ضد ميشال المر!

17
JULY
2020
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زكية الديراني


كتبت صحيفة "الأخبار": لم يمرّ عام على إنتقال جو معلوف من قناة lbci إلى mtv حتى بدأت المشاكل بين المقدّم وميشال المر. عام لم يطلّ فيه معلوف على شاشة المرّ سوى بضع مرات، بعدما كان مقرراً أن يقدّم برنامجه الاجتماعي "بالوكالة" قبل أن يتوقّف الأخير لأسباب عدة ابرزها التظاهرات التي انطلقت في الخريف وعرقلة البرمجة على القناة.

 

مرات عدة أطل فيها معلوف على قناة mtv مشاركاً على مضض في الفقرات التي تضمنت تحليلات سياسية حول التظاهرات. لذا، قرر الاعلامي في الشتاء الماضي أن يغيب كلياً عن الكاميرا، طالباً من المرّ أن ينطلق بـ "بالوكالة" الذي لم تبث أيّ حلقة منه. لكن المر لم يعر الطلب أي أهمية مركزاً على التظاهرات ودعمها إعلامياً. أشهر عدة غاب فيها المقدّم عن الكاميرا، بما يشبه حالة إعتكاف بعدما وجد أن mtv تتقدم بحجج واهية حول أسباب تغييب عمله التلفزيوني بينما أطلقت حزمة برامج أخرى جديدة. هكذا، بدأ الطرفان أخيراً معركة أخرى وصلت إلى القضاء اللبناني.

 

في هذا السياق، تشير مصادر قضائية لـ "الأخبار" إلى أن معلوف تقدّم أخيراً بدعوى قضائية ضد المرّ، طالباً منه تعويضاً بسبب "العطل والضرر الذي ألحقه به على إثر تغيب برنامجه وعدم دفع راتبه الشهري كما هو متفق عليه حسب العقد بينهما".

 

وتشير المصادر إلى أن الدعوى وجهها معلوف ضد المر بصفته رئيس مجلس إدارة mtv، للاخلال بالعقد الموقع بينهما، طالباً فسخ العقد بينهما ودفع مستحقاته التي لم يحصل عليها منذ انتقاله في الخريف الماضي إلى mtv.

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