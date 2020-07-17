الكورونا في لبنان .. تفاصيل 15 حالة جديدة!

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أعلنت وزارة الصحة العامة نتائج فحوصات PCR للرحلات القادمة إلى بيروت والتي أجريت في المطار بتاريخ 15/7/2020، والتي أظهرت وجود خمس عشرة (15) حالة إيجابية.

وجاءت النتائج على الشكل التالي:

" رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

" رحلة باريس : شركة TO رقم 3980 (جميعها سلبية)

" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالة واحدة ايجابية)

" رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (إحدى عشرة حالة ايجابية)

" رحلة اديس ابابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

" رحلة ابيدجان : شركة MEA رقم 576 (حالة واحدة ايجابية)

" رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)

" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

" رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

" رحلة اميركا : طائرة خاصة (حالة واحدة ايجابية)

" رحلة القاهرة : شركة ABY رقم 622 (جميعها سلبية)

" رحلة الشارقة : شركة Air Arabia رقم 381 (جميعها سلبية)

" رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)

" رحلة مسقط : شركة MEA رقم 473 (حالة واحدة ايجابية)

" رحلة جينيف : شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية)

" رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

" رحلة برلين : شركة SR رقم 1530 (جميعها سلبية)

" رحلة انطاليا : شركة WLB رقم 4403 (جميعها سلبية)

" رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

" رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)

" رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 501 (جميعها سلبية)

" رحلة الكويت : شركة MEA رقم 403 (جميعها سلبية)".