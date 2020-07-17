living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لتغليب المصلحة الوطنية... النائب إدكار طرابلسي: موضوع الحياد يجب الا يستخدم كسلاح لحرب داخلية

17
JULY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أكد النائب إدكار طرابلسي أن لبنان بلد عظيم، وقد تنفرج الأمور في أي لحظة، ودعا الفرقاء السياسيين في الداخل إلى التوافق في ما بينهم وتغليب المصلحة اللبنانية، لأنه في أية لحظة قد يتم التوافق بين واشنطن وطهران تتغيّر قواعد اللعبة الجديدة التي تُنهي لعبتهم الحالية.
 
 
 
النائب طرابلسي وردا على سؤال قال إن كلام البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي له شقان، أولهما فك الحصار عن الشرعية اللبنانية، وعاد وفسر أنه لا يعني بهذا الكلام فئة محددة بل الجميع من مؤيدين ومعارضين للحكومة اللبنانية، أما الثاني فهو الحياد الامر الذي يحتاج لنقاش ولا يصير بكسر العظم بل بتوافق داخلي بين اللبنانيين وبضمانات دولية.
 
 
 
وتابع طرابلسي: أنه لو توافق اللبنانيون على موضوع الحياد هل تضمن الدول الخارجية ترسيم حدود لبنان البحرية والبرية وحمايته وحماية فضائه من الخروقات وثرواته في البحر والبر من أي اعتداء اسرائيلي؟ وهل تضمن إعادة مليون ونصف نازح سوري ونصف مليون فلسطيني الى بلادهم او توزيعهم على دول اللجوء؟ وقال طرابلسي ان موضوع الحياد يجب الا يُستخدم كسلاح لحرب داخلية.
 
 
 
وتابع طرابلسي أن أمام الازمة الحالية الخانقة نتعلّم من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الا نهرب من تحمّل المسؤولية، وهو الذي تحملها مذ كان ضابطا الى ان صار قائدا للجيش ورئيسا للحكومة الى ان صار رئيسا للجمهورية وكان دائما حريص على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي كما على حماية الحدود ومحاربة الفساد وهو صاحب فكرة التدقيق المالي ومصرّ عليها.
 
 
 
ولفت طرابلسي إلى ان رئيس الحكومة تأخر كثيراً لترؤس الحكومة، فهو رجل عصامي ومسؤول ومترفّع ومثابر، فلنعطه الوقت ليعمل، وهو الذي أتى بعد حقبة فساد كبيرة اوصلت البلاد الى ما هي عليه، ويريدونه ان يحمل "عصا سحرية" ليحسّن الوضع بسرعة.
 
 
 
وعن الوضع التربوي، قال طرابلسي إننا مصممون حتى النهاية في موضوع البطاقة التربوية، وفي النهوض بالتعليم المهني، وأيضا بالتعلم عن بعد، وشدد في الوقت عينه على ضرورة مساعدة أهالي الطلاب في المدارس الخاصة خصوصا وأنهم يدفعون الضرائب التي يتعلّم بها تلامذة المدارس الرسمية.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout