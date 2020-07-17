مستشفى راغب حرب: حالة واحدة تم التعامل معها بمنتهى الدقة والعناية

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ردت إدارة مستشفى الشيخ راغب حرب التعليمي على الإشاعات التي يتم التداول بها.

وأوضحت التالي:



- بتاريخ 16 تموز 2020 لدى حضور إحدى الحالات المرضية الى قسم الطوارئ والإشتباه بها اجريت لها الفحوصات اللازمة مع مراعاة الإجراءات الوقائية المطلوبة والإلتزام بكافة المعايير الصحية الآمنة وبعد خضوعها لفحص الكورونا تبين أن نتيجته إيجابية، وعليه تم التعامل معها بمنتهى الدقة والعناية من قبل الفريق الطبي والتمريضي وتم عزلها ونقلها الى المستشفى المخصص لهذه الحالات.



- تؤكد إدارة المستشفى إلتزامها الإجراءات الوقائية كافة الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة للمحافظة على سلامة المرضى والعاملين فيها.