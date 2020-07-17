حدث لافت استوقف المتابعين للأزمة المالية

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شكّل قرار مصرف لبنان أمس تشكيل لجنة متخصصة، برئاسة النائب الثاني للحاكم بشير يقظان، حدثاً لافتاً استوقف المتابعين للأزمة المالية.

ومن خلال نوعية الاعضاء الذين اختيروا في اللجنة، يتبيّن الحرص على ان يتولّى أهل القطاع هذه المهمة، أي مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف والمصارف نفسها. هذه التركيبة تهدف، كما كشف مصدر مصرفي لـ»الجمهورية»، الى ضمان مقاربة هذا الملف باحترافية، وبواسطة اشخاص لديهم الخبرة الكافية في معالجة قضية بهذا الحجم والحساسية والخطورة.

وأوضح المصدر نفسه انّ الوقت مُبكر للحديث على اعادة هيكلة، لكنها خطوة أولى، وستعمل اللجنة على تحضير الأرضية اللازمة الى أن يحين موعد بحث إعادة الهيكلة العملية، وهذا الامر لا يمكن ان يحصل قبل انقشاع الغبار، ووضوح الرؤية في ما خَصّ خطة الانقاذ والتعافي.

في غضون ذلك، واصَل سعر صرف الدولار في السوق السوداء مرحلة من الاضطراب، ولو انّ نسبة الارتفاع والانخفاض في يوم واحد تراجعت امس قليلاً عمّا كانت عليه في الايام الأخيرة. وارتفع الدولار قليلاً ووصل الى 7800 ليرة. في المقابل، حافظ دولار الصرّافين والحوالات المالية على سعره الثابت بين 3850 و3900 ليرة.