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عناوين الصحف ليوم الجمعة 17 تموز 2020

17
JULY
2020
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الأخبار

MEA تهرّب الدولارات
‫الحكومة تدفن خطتها «الإصلاحية»: الأمر لحزب المصارف
‫المولّدات على خُطى كهرباء الدولة: عتمة على عتمة
التحشيد المصري مستمر في ليبيا
الأميركيون يهاجمون التسهيل للروس والتشديد على الأتراك

البناء

شينكر يتحدّث عن استثناء لبنان من «قيصر».. وأبو الغيط: «السلم الأهليّ مهدَّد في لبنان»
خلط أوراق سياسيّ في الوقت الضائع بانتظار إشارات الصندوق وعواصم الخليج
الحريريّ يتبرأ من التحريض.. وفرنجيّة: عندما يريد العودة للحكم سيتفق مع باسيل

 

الديار

«حركة» دون «بركة» والشروط السياسية تتظهر: «النأي بالنفس» مقابل المساعدات
«برودة» رئاسية حيال «الحياد»... الراعي «يتهم» حزب الله... وتجاهل للعروض الايرانية؟
أسبوعان حاسمان لمواجهة موجة كورونا الثانية... «طيف» واشنطن يلاحق لودريان الى العراق

اللواء

الشارع يغلي.. ووعود غجر الفارغة تصيب المازوت!
اعتراض أمريكي على خطة إعادة النازحين.. ووعد بدراسة بعض الإعفاءات من قانون قيصر

الجمهورية

نيات ولا مساعدات بلا إصلاحات
كيف غيرت الأزمة نمط حياة اللبناني؟
الحكومة تنقلب على خطتها الاصلاحية

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