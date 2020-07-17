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أسرار الصحف ليوم الجمعة 17 تمّوز 2020

17
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البناء

خفايا

قال سفير عربي إن لا قرار بعد لدى أي من الدول الخليجية بالتقدّم خطوة عملية نحو تلبية مطالب الحكومة اللبنانية، والأرجح أن تكون المواقف تحت سقف انتظار التفاوض مع صندوق النقد الدولي كتعبير عن حجم الضوء الأخضر الأميركي.

كواليس

تقوم الدبلوماسية المصريّة بتحرك واسع عربياً ودولياً لحشد دعم إعلامي وسياسي لموقف مصر في مواجهة توسّع إقليميّ يسعى لمحاصرتها؛ واحد تمثله تركيا من بوابة النفط عبر التمركز العسكري في ليبيا وثانٍ تمثله إثيوبيا من بوابة الماء عبر عنوان سدّ النهضة.

 

اللواء

همس

يستبعد دبلوماسي «شرقي» حدوث تدهور للوضع في المنطقة الحدودية، بصرف النظر عن الآليات المجتمعة للتجديد «لليونفيل»..

غمز

يشكك نائب في 8 آذار في إمكانية وضع خطة إعادة النازحين موضع التطبيق..

لغز

لوحظ استنكاف عدد من محلات الصيرفة فئة «أ» عن ممارسة المهنة، لأسباب قد تعود لسحب البساط من تحت أرجلهم!

 


الجمهورية

لفت مرجع أمني الى أن حزباً فاعلاً لن يتورط في اعتداءات يومية على الناشطين طالما أنه يمتلك إدارة مجموعات في أحزاب حليفة.

تلقى مسؤول كبير نصيحة من حزب بارز بتبريد الخلاف مع موظف كبير لأن استمرار هذا الخلاف سينعكس مزيداً من الضرر على الواقع المالي.

لاحظ قطب نيابي إنعدام زيارات النواب الى مراجع رسمية خلافاً لما كان عليه الحال في العهود السابقة.

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