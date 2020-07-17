living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كورونا: قلق من ارتفاع عدد الوفيات وحالات الاستشفاء: العودة إلى الإغلاق مستبعدة

17
JULY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كتبت "الأخبار":

وفاتان جديدتان جرّاء فيروس «كورونا» سُجّلتا، أمس، ليصل مجموع الوفيات إلى 40، فيما ارتفع عدد الحالات التي استدعت دخول العناية الفائقة إلى 14، وعدد من استدعت حالاتهم دخول المُستشفيات إلى 57. وأعلنت وزارة الصحة، مساء أمس، تسجيل 57 إصابة جديدة (39 مُقيماً و18 وافداً)، ليرتفع عدد إجمالي الإصابات، منذ 21 شباط الماضي، إلى 2599، فيما وصل عدد المُصابين الفعليين إلى 1074، ما يحتّم المُباشرة بدرس الخيارات المتاحة في الأيام المُقبلة في حال استمرت الإصابات بوتيرة مرتفعة، وهي خيارات لا يزال المعنيون متمسكين بتجنبها لما لها من تأثير على الوضع الاقتصادي في ظلّ الأزمة التي ترزح تحتها البلاد.

وقد كان لافتاً أن يُجدّد رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي موقفه التطميني أمس، إذ أشار في حديث إذاعي الى أن أعداد المصابين مُقلقة، «لكن مُؤشر القلق الكبير هو أعداد المرضى الذين يدخلون إلى العناية ويحتاجون إلى أجهزة تنفسية اصطناعية. وحتى الآن الرقم قليل، فمن بين كل مئة إصابة هناك حالة واحدة تحتاج إلى العناية. لذلك، لا يزال القلق مضبوطاً، ويُصبح مشروعاً لدى دخول عدد كبير من الحالات إلى غرف العناية».


ولكن، أليس هدف الإغلاق والتشدّد في الإجراءات تجنّب الضغط الفجائي على المُستشفيات؟ وكيف يمكن التصرّف بعد وقوع الواقعة، أي بعد دخول عدد كبير من الحالات إلى غرف العناية؟ بمعنى آخر، فإنّ عراجي يُشرّع الخوف بعد وقوع المُصيبة ويتجاهل ملامحها التي تتضح يوماً بعد يوم، مع تزايد أعداد المُصابين في ظلّ واقع صحي واستشفائي مترنّح.


هذه المُعطيات المُقلقة تأتي في وقت تتخبّط فيه السلطة التي يبدو أنها ستكون أمام خيارات قاسية، سواء اتخذت قراراً بإعادة الإقفال أم قرّرت المُضي بفتح البلاد رغم الأرقام المرتفعة، فيما يبدو أن خطواتها لتدارك الأمر لا تزال بطيئة. وما عدم المُباشرة بتفعيل مراكز الحجر حتى الآن إلا دليل على ذلك. ففي وقت تُشير الأرقام إلى خضوع أكثر من ثلاثة آلاف شخص للحجر في لبنان، لا تزال مراكز الحجر الثمانية المفترض أنها مجهّزة غير مشغّلة حتى الآن (يفترض تشغيلها في العشرين من الجاري).


في غضون ذلك، ارتفع منسوب التأهب في المناطق مع بدء السلطات المحلية اتخاذ إجراءات «فردية» بالعزل في بعض البلدات، فيما نشطت وحدات إدارة الكوارث الفرعية لاستيعاب التصاعد المُستمر في تسجيل الإصابات، وخصوصاً في قضاء صور الذي كان له النصيب الأكبر من الإصابات (160) بعد تسجيل 10 إصابات جديدة في القضاء أمس. وبحسب وحدة إدارة الكوارث في صور فإنّ غالبية الإصابات (108 توفي منهم ثلاثة أشخاص) تعود إلى وافدين من بلدان القارة الأفريقية.


إلى ذلك، أصدرت وزارة السياحة أمس بياناً طلبت فيه من المطاعم والمؤسسات السياحية التشدّد في تطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية، فيما ردّت لجنة البيئة في نقابة الأطباء على الوزارة، ببيان مُشترك مع «مجموعة البحث للحد من التدخين» في الجامعة الأميركية في بيروت و«الحملة 174»، أسفت فيه «لعدم التزام وزارة السياحة بتوصيات لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا»، إذ أن بيان الوزارة «لم يلحظ موضوع منع النراجيل». وطالبت بـ «إقفال حانات النراجيل كافة ومنع إيصال أدوات الموت إلى المنازل وعدم التراجع عن منعها في المقاهي والمنتجعات السياحية والمطاعم».

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout