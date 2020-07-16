A + A -

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"



تكدست ملفات الأزمات التي تضغط على لبنان الرسمي والسياسي والشعبي وقالت أوساط متابعة إن هذه الأزمات كانت تمر على لبنان بالمفرق أما اليوم فهي بالجملة.



وأضافت: إن ما يجري هو أن لبنان محاصر من الخارج ومأزوم في الداخل وأن البارز هو مطالبة كتلة الوفاء للمقاومة الحكومة بأن تعمل بفاعلية في سياق النقد الباحث عن الحلول.



وفي الأزمات سعر الدولار متفلت صعودا وأجور الموظفين والعمال متآكلة والكهرباء رغم الأربعين مليار دولار غائبة حتى عن المصابين بالربو المحتاجين للأوكسيجين إضافة الى النفايات المتكدسة في بيروت والضواحي، فضلا عن فقدان مادة المازوت التي تتوافر في السوق السوداء إسوة بالدولار وهذا الوضع دفع بالمواطنيين الى قطع عدد من الطرق في بيروت والمناطق احتجاجا على معاناتهم.



ولقد عبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن خطورة الوضع اللبناني ليس بالفقر فقط بل في السياسة في وقت لا يحتاج لبنان الى الكلام والتضامن الشفهي وإنما الى أفعال ومد يد العون الى البلد المؤسس في الجامعة.



نبيل

وفي الضغط المعيشي لا يستطيع المواطن صاحب دخل المليون ليرة أن يتابع حياته مع عائلته ولا يستطيع إلا شراء الخبز.



وفي الحصار المضروب على لبنان تخوف دبلوماسي من كثافة المناورات العسكرية للإحتلال الإسرائيلي خلف الشريط وكثافة طلعات الطيران الحربي المعادي في الأجواء اللبنانية.



وفي رأي الأوساط المتابعة أن لبنان بحاجة الى كسر الحصار في الداخل عن طريق الإصلاحات التي طلبها صندوق النقد الدولي.



وقد برز كلام مساعد وزير الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الادنى ديفيد شينكر على ان الحكومة اللبنانية لم تصل بعد إلى مرحلة التفاوض الفعلي مع صندوق النقد، ولم تحرز أي تقدم حقيقي وملموس نحو تنفيذ الإصلاحات حتى الآن.



وفي الخارج عن طريق تفعيل الحركة التي بدأها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم.





في الأزمات التي تضاف الى حائجة كورونا تراكم النفايات في بيروت والضواحي مع ما تفرزه من أخطار صحية.





====================







* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون nbn"



بينما يتحكم الجمود بالمفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي تتطاير الرسائل الخارجية ولا سيما الأميركية للمسؤولين اللبنانيين: طبقوا الإصلاحات تأخذوا المساعدات.



ولبنان الذي تطاله شظايا قانون قيصر الأميركي يستعد سفيره في واشنطن لتسليم رسالة من وزارة الخارجية اللبنانية إلى نظيرتها الأميركية تطلب إعفاءات من العقوبات التي يتضمنها هذا القانون.



مهما يكن من أمر فإن ثمة تحركا لبنانيا متناميا باتجاه الدول العربية يقوده اللواء عباس إبراهيم الذي كان له الليلة الماضية لقاء مع السفير السعودي غداة عودته من مهمته الرسمية في الكويت.



على المستوى الداخلي تتوالى أزمات اللبنانيين فصولا: من دولار متفلت إزاء ليرة متعبة وعتمة سببها قطاع كهربائي متهالك ونقص في مادة المازوت يدفع المولدات الخاصة للتقنين أو الإطفاء ودفع الناس إلى الشارع وصولا إلى أزمة النفايات المستجدة.



على أي حال فإن ما يواجهه قطاع الكهرباء تابعه رئيس الحكومة حسان دياب في اجتماعين للبحث عن حلول الأول مع وزير الطاقة ومجلس إدارة كهرباء لبنان والثاني مع شركات النفط والخلاصة حديث عن أزمة في طريقها إلى الحل.



أما كورونا فيسجل عداده أرقاما مقلقة كانت آخر تجلياتها وفاة مواطن في المستشفى بعد عودته من الاغتراب فيما كان وزير الصحة يعتبر هذه المرحلة من الوباء مفصلية.



في السياسة استرعى الانتباه قول الرئيس ميشال عون غداة استقباله البطريرك الماروني في قصر بعبدا أن الحياد لا يعني تنازل الدول عن حقها في الدفاع عن نفسها مضيفا أننا لن نعتدي على أحد ولن نؤيد الخلافات والحروب مطلقا فيما نحن ملزمون بالدفاع عن أنفسنا أكنا حياديين أو غير حياديين.





=================







* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المنار"



لا أحد يمكنه أن يتخطى وجع الناس الذي بات يستعصي يوما بعد يوم، من الكهرباء المنقطعة الى المولدات التي تعاني شحا بالمازوت ادخلها مرحلة التقنين، الى الدولار المتفلت والاسعار التي لا يحدها قرار، وصولا الى النفايات العضوية التي عادت لتتراكم في الشوارع والطرقات، ناهيك عن بعض النفايات السياسية وانبعاثاتها الخطيرة..



ورغم كل هذا فان انذارا شديد الخطورة يطرق الابواب – كورونا العائد بقوة الى المدن والقرى والساحات. ليست الخطورة بفعل العداد اليومي فحسب، وانما بتوزع الاصابات وانتشارها في مختلف المناطق، وتساهل المواطنين الى حد الاستلشاء.



عداد اليوم بلغ سبعا وخمسين اصابة وحالتي وفاة، وقرى يتم عزلها واخرى مفتوحة على كل الاحتمالات، ما يفترض اجراءات جدية عسى أن ينقذ الناس من الوباء ان كان متعذرا انقاذهم من باقي البلاءات.



فيما المهام الانقاذية تتطلب من الحكومة فعالية أكثر انتاجية، وقرارات ومشاريع قوانين تترْجم ما توافقت عليه في برنامجها الاصلاحي، كما رأت كتلة الوفاء للمقاومة، التي اعتبرت ان اللحظة الراهنة التي يمر بها البلد لا تحتمل سياسة المناكفات، ولا الكيديات ولا التنافسات الشخصية، على حساب برامج التصدي المنسقة للازمة واستهدافاتها.



اما اذا استهدف لبنان من اي عدو فلا حياد بالدفاع عن النفس بكل الوسائل كما اشار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.



وفي وجه العدوان الاقتصادي الاميركي على لبنان جددت ايران انها لن تكون على الحياد، بل واقفة الى جانب الشعب اللبناني بكل ما امكنها من قدرات، كما جدد السفير الايراني في بيروت “محمد جواد فيروزنيا” بعد لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي.



ومن ايران شهادة ضد رعاة التعطيل لكل مساعدة للبنان، مع حديث مساعد وزير الخارجية السابق حسين امير عبد اللهيان عن تعطيل اميركي سعودي لعرض ايراني سابق ببناء معملين للكهرباء ينهيان الازمة في لبنان، وجدد عبد اللهيان العرض الايراني على مسمع اللبنانيين الغارقين بالعتمة..





========================







* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون او تي في"



في انتظار خرق عربي أو دولي ما، إثر التواصل الذي تولاه المدير العام للأمن العام مع الكويت التي زارها موفدا من رئيس الجمهورية، والسعودية التي التقى سفيرها على مائدة عشاء أمس، وعلى أمل أن تحمل الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الفرنسية إيجابيات يترقبها اللبنانيون، واصلت الولايات المتحدة تصعيدها المباشر ضد حزب الله، حيث أشار وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو أمس إلى أن رهان حزب الله وحلفائه في الحكومة اللبنانية على نتائج الانتخابات الأميركية المقبلة، هو أمر بعيد عن الواقع، فموقف واشنطن إزاء تقديم المساعدة للبنان لن يتغير حتى لو تغيرت الإدارة الأميركية. وكرر بومبيو أمس موقف بلاده القائل إن للشعب اللبناني مجموعة من المطالب البسيطة والصريحة جدا، فهو لا يريد الفساد ويطلب حكومة لا تخضع لنفوذ منظمة مصنفة إرهابية وهي حزب الله، على حد تعبيره.



أما مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر فاعتبر اليوم أن الحكومة اللبنانية لم تفعل الكثير لدفع الأمور إلى الأمام، ورأى أن ذلك ربما يكون نتيجة لتحالفها مع حزب الله، المعارض القوي للإصلاح المالي لأنه سيضر بقدرته على جني أرباح من المؤسسات المالية اللبنانية.



ولكن شنكر لفت في المقابل إلى أن قانون قيصر لا يجب أن يؤذي لبنان، موضحا أنه بالنسبة إلى صادرات اللبنانية المتوجهة إلى الخليج، يمكن إجراء ترتيبات للإعفاء من العقوبات.



وفي سياق المواقف المحذرة من انزلاق الوضع في لبنان نحو المجهول، نبه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، من أن الوضع في لبنان خطير للغاية، ويتجاوز كونه مجرد أزمة اقتصادية أو تضخما، مشيرا إلى أنها أزمة شاملة لها تبعات اجتماعية وسياسية خطيرة، ومعربا عن خشيته من أن يتهدد السلم الأهلي في البلاد بسبب الضغوط الاقتصادية والاجتماعية الهائلة التي يتعرض لها اللبنانيون.



وإذ وجه أبو الغيط نداء إلى الدول والهيئات المانحة بألا يترك اللبنانيون وحدهم في هذا الظرف الصعب، أعرب عن أسفه لأن رد فعل الطبقة السياسية في مجملها على الأزمة لا يعكس استشعارا للمسؤولية الوطنية أو إدراكا كافيا لخطورة الموقف الذي يواجه البلد.



وفي غضون ذلك، جدد الرئيس ميشال عون الإشارة إلى أن المسار الإصلاحي يلقى مقاومة، لا على المستوى الشعبي، بل على مستويات أخرى. الرئيس عون الذي أكد ضرورة اجراء تحقيق في نبع المال ومن يديره، متحدثا عن اعتماد وسيلة ناجحة تؤمن وضع اليد على الملفات من خلال التدقيق الجنائي، قال: لن نستطيع انجاز الامر ما لم تكن هناك حركة تساندنا في ذلك.



وفي سياق آخر، وغداة لقائه بالبطريرك الراعي، اعتبر رئيس الجمهورية ان موضوع الحياد لا يعني تنازل الدول عن حقها بالدفاع عن نفسها، ومن هنا علينا ان نبقى على موقفنا، بحيث اننا لن نعتدي على احد ولن نؤيد الخلافات والحروب مطلقا، فيما نحن ملزمون الدفاع عن انفسنا اكنا حياديين او غير حياديين.





=================







* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ال بي سي"



في البلد اليوم ثلاثة تحركات تستدعي الرصد والمتابعة:

حركة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي تحت بند الحياد.

حركة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم تحت بند تأمين مساعدات عربية للبنان.

حركة السفير السعودي في لبنان وليد البخاري.



كل هذه التحركات ما زالت في بدايتها ولم تصل بعد إلى مرحلة النضوج، لذا هي عرضة للكثير من الإجتهادات والتفسيرات وأحيانا التأويلات، بحسب الجهة المفسرة.



البطريرك الراعي في قضية الحياد، سيكون له موقف ثالث الأحد المقبل في العظة، يؤكد التمسك بهذا الطرح، مع توضيح ما التبس على البعض، من دون المس بالجوهر.



اللواء عباس ابراهيم قام بعد عودته من الكويت بمروحة اتصالات ولقاءات تعطي انطباعا أن الدور المكوكي الذي يقوم به هو أبعد من مجرد حمل رسالة رئاسية إلى الكويت لطلب مساعدات، فهو زار بعد عودته من الكويت السفير السعودي في بيروت واجتمع بوزير الخارجية ناصيف حتي.



أما السفير السعودي فكان له أكثر من لقاء، وزار الديمان والتقى البطريرك الراعي.

الام ستفضي كل هذه التحركات؟ لا شيء ملموسا ولا شيء محسوسا حتى الساعة:



الحياد دونه اتصالات تبدأ من بيروت وتمر بالفاتيكان، وربما، أو من المؤكد تصل إلى عواصم كبرى، والبطريرك الراعي مازال في الديمان.

المساعدات العربية لا تكفيها النيات الحسنة، بل هي في نهاية المطاف حصيلة توافق سياسي، هذا التوافق مازال عند النقطة الصفر.

حركة السفير السعودي ينطبق عليها توصيف "الدبلوماسية الصامتة" التي لا تحتمل أي تفسير او توقع إلى حين تقرر المملكة او سفيرها في بيروت التحدث عن حركته.

في المقابل، رد الرئيس سعد الحريري بعنف على رئيس الحكومة حسان دياب، فأسف لأن موقع رئاسة الحكومة يتحدث عن تدخلات مع الدول العربية، فالخطاب في هذا الموقع تدنى إلى ما لا يتخيله أحد، ولن ادخل معه في جدال.

في المحصلة، ما زلنا في بداية الطريق في كل الملفات.. وحتى في ظل هذا الواقع فإن بعض الأزمات يستفحل: من أزمة النفايات إلى أزمة المولدات إلى استمرار ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، واليوم سجلت سبع وخمسون إصابة.





=====================







* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون الجديد"



نفايات وعتمة على جبهتي كهرباء الدولة والمولدات دفعت المواطنين إلى إقفال عدد من الطرقات وبينها ما هو على مداخل الضاحية الجنوبية لبيروت وطريق المطار القديمة وصولا إلى قلب العاصمة. وعلى هذه الأزمات انعقدت اجتماعات متتالية في السرايا الحكومية أوضح بعدها وزير الطاقة ريمون غجر أن أزمة الكهرباء في طريقها إلى الحل على مراحل معلنا وصول بواخر" غاز اويل " الاسبوع المقبل ما سيؤدي الى زيادة في إنتاج الطاقة وتحسين التغذية . وبأمل في نور قريب تصبح أحلام اللبنانين معلقة على أربع ساعات تيار بعدما منوا النفس منذ خمسة عشر عاما بأربع وعشرين على اربع وعشرين .



وفضلا عن الظلام ترتفع أزمة النفايات وتدخل معادلة " لكم أوساخكم ولنا نفاياتنا " إذ قرر اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية لبيروت وبلدية الشويفات إقفال مطمر الكوستابرافا أمام نفايات بيروت والشوف وعالية وبعبدا مع الإبقاء على استقبال نفايات الضاحية والشويفات فقط الكوستا "يفرز سياسيا والسرايا الحكومية تتحول الى معالجة نفايات عضوية وأزمة تيار كهربائي مزمنة فيما الرئيس سعد الحريري يصنف من خلف حائط السرايا الأداء العام فيرى أن موقع الحكومة "تبهدل". في التدقيق السياسي للحريري فهو لا يزال تحت سيطرة الهلوسة لكنه في الصورة الأبعد مدى رسم المشهد بدقة وبروح وطنية عندما فصل معادلة الحياد والنأي بالنفس عن العدو وقال: إسرائيل عدو، ونقطة عالسطر ولا يزايدن أحد في هذا الموضوع".



وعن حصار حزب الله داخليا وخارجيا وتحميله مسؤولية الانهيار قال الحريري: نحن ندفع ثمن التصعيد الإقليمي بين أميركا وإيران ولا أحد يحمل حزب الله المسؤولية ولا سعد الحريري يتحمل المسؤولية وفي المسؤوليات المالية فإن مصرف لبنان رفع هذا الأمر إليه حصرا لناحية إعادة هيكلة المصارف وانتزعها من يد رئاسة الحكومة وإن بالتوافق والتراضي وأنشأ لجنة للهيكلة ستكون مهمتها رفع رساميل المصارف بنسبة عشرين في المئة ومن يتعثر يذهب الى الدمج.

وربطا بالتحويلات المصرفية فقد نفى المركزي اليوم كل الأنباء التي روجت لصدور تعميم يمنع اللبنانيين من الحصول على مبالغ محولة من الخارج بالدولار مؤكدا أن الإجراءت المصرفية باقية على حالها حيث إن التحويلات بالدولار ستقبض بالدولار ومن غير الممكن أن تتغير هذه الإجراءات.

وفي الإجراءات النيابية فقد خضعت وزيرة العدل ماري كلود نجم لمساءلة داخل لجنة الإدرارة والعدل عن مصير الإخبارات التي يتقدم بها النواب ويرتفع عليها الغبار في أدارج العدلية انتزع النواب من نجم وعدا بأنها ستحول كل قاض يتقاعس بملفاته الى التفتيش القضائي لكن الوزيرة لم تنج من ضغط نيابي آخر كاد يحاصرها في ملف التحقيق في ثروات المسؤولين وبعدما احتمكت وزيرة العدل إلى قناة الجديد وقدمتها كمثال إعلامي جاد في التحقيقات الاستقصائية عن ثروات المسؤولين زاد الغضب عليها فلم تجد من يدافع عنها سوى النائبين بولا يعقوبيان وحسن فضل الله .





================







* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون أم تي في"



المواقف من الحياد تتبلور شعبيا ، الأكثرية اعتبرت الطرح البطريركي خشبة خلاص. وعلى مواقع التواصل الاجتماعي انتشرت دعوات لتنظيم مسيرات نهاية الاسبوع الى الديمان تأييدا لمواقف البطريرك. في المقابل لم يتردد معارضو الطرح، كالعادة، عن توزيع تهم العمالة في كل اتجاه ، ولم يوفروا حتى البطريرك الراعي منها.



فهل هذا هو مستوى الحوار المنشود بين ابناء الوطن الواحد ؟ وهل بتوزيع الاتهامات، حتى ضد اكبر المرجعيات، تبنى الدولة وتصان الجمهورية ؟ سياسيا، تأكد اليوم ان الرئيس عون لم يكن متجاوبا مع طرح البطريرك ، وهو تحجج بأمرين: التزام لبنان النأي بالنفس لا الحياد، وحاجة طرح الحياد الى اجماع وطني. لكن: هل طبق النأي بالنفس يوما؟ ثم : هل سلاح حزب الله والانغماس في حروب المنطقة والاتجاه نحو الشرق تلقى اجماعا لبنانيا ؟ طبعا لا. وطالما ان الامر كذلك فلماذا لا يرفض المسؤولون اللبنانيون مجتمعين وعلانية ما يقوم به حزب الله منفردا وسرا؟ وهل يرضى الرئيس عون، بصفته الحاكم والحكم، ان يسري الاجماع على امور ولا يسري على امور أخرى؟



في الديمان حركة الزوار لم تنقطع . أبرزهم اليوم السفير الايراني الذي قام بزيارة لافتة في توقيتها ومضمونها. والواضح ان ثمة حركة باتجاه البطريرك لاحتواء مبادرته عبر اسلوبين: اما بالزيارات المتتالية والمكثفة له، او عبر افراغ طرح الحياد من مضمونه وجوهره باستحضار نظرية النأي بالنفس. ومحاولات الاحتواء ستتكرر وتتكثف ، وقد تكون السبب الذي سيحمل رئيس الحكومة على زيارة الديمان السبت. علما ان حسان دياب تجنب ويتجنب ما امكن زيارة المراجع الروحية والدينية.



في المقابل البطريرك مصر على موقفه ، ولا سيما ان حركته بدأت تلقى دعما عربيا ودوليا ، وهو ما سيتظهر قريبا في مواقف تصدر وتحركات تتبلور. حياتيا ، معاناة الناس تكبر يوما بعد يوم ، وهي تشمل مختلف القطاعات والمجالات ، وقد اضيف اليها ملف قديم - جديد هو ملف مكب الكوستبارافا.



توازيا، تستعد قوى الثورة لتنظيم تحرك شعبي غدا في ساحة الشهداء ابرز منظميه والداعين له والمتحدثين فيه العميد شامل روكز. وللامر رمزية معينة . فروكز صهر رئيس الجمهورية وكان قبل اشهر عضوا في تكتل لبنان القوي. الا يؤشر الامر الى حقيقة ما يعانيه العهد ، وهو لم ينه سنته الرابعة بعد؟