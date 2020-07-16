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أمل وحزب الله عن إشكالات "التواصل الاجتماعي"

16
JULY
2020
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عُقد اليوم الخميس، لقاء مشترك بين حزب الله وحركة أمل ضم مسؤول وحدة الإرتباط والتنسيق في حزب الله الحاج وفيق صفا ومسؤول الإعداد المركزي في حركة أمل الحاج أحمد بعلبكي بحضور مسؤولي ملفات التواصل الإجتماعي في حركة أمل وحزب الله، حيث تم استعراض الأوضاع العامة والإشكالات التي تستجد بين الحين والآخر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي ختام اللقاء، أصدر المجتمعون البيان التالي: "إن معالجة أي مشكلة أو خلاف، يجب أن تبدأ من ثابتة راسخة، وهي أن حزب الله وحركة أمل جسدان بروح واحدة والثوابت ، والقواسم المشتركة بين الطرفي هي أكبر بكثير من أن تعبث بها سجالات من هنا وهناك على مواقع التواصل الاجتماعي، وإشكالات يصنعها بعض الناشطين أو عدد من الحسابات الوهمية المشبوهة التي تنشط عند كل سجال سياسي في محاولة لتغذية الخلاف".

وقد اتفق المجتمعون على تفعيل وتنظيم التنسيق المشترك، وضرورة وضع آلية للعمل الاستباقي لنزع فتيل أي سجال حول ما يمكن أن يستجد من قضايا أو مسائل إشكالية. 

كما تم الاتفاق على إطلاق منصة مشتركة على وسائل التواصل الاجتماعي تمثل حركة أمل وحزب الله، تعمل على تحديد وتعميم المواقف المشتركة، والتعامل مع أي حساب مشبوه يحاول بث مواد للفتنة والتفرقة.

وختاماً، شدد المجتمعون على ضرورة توسيع الأنشطة المشتركة في مناسبات عديدة تهم الطرفان، ودعوة الناشطين على مواقع التواصل للتحلي بروح المسؤولية والإلتفات إلى ان بعض التغريدات والتعليقات تحقق ما يطمح اليه الأعداء في وقت عجزت، وسوف تعجز عن إحداث شرخ في هذه الوحدة.

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