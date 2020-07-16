عطالله: هذا أبرز ما حققناه في وزارة المهجرين

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غرّد الوزير السابق غسان عطالله عبر حسابه على تويتر: "الثورة الحقيقية تبدأ بمحاربة الفساد التي تنطلق من تبيان حقيقة الأرقام ووضع الملفات أمام القضاء، لتبقى مسؤولية الأخير الإسراع بالبت بها. هذا أبرز ما حققناه في وزارة المهجرين، فبعد إعداد خطة مكتملة تحدد سقفاً زمنياً وكلفة مادية لإنهاء هذا الملف، فتحنا ملفات الفساد وهدر المال العام."

وأضاف: "وهذا الأسبوع باشرت هيئة التفتيش المركزي تحقيقاتها في موضوع هدر المال العام في وزارة المهجرين وصندوق المهجرين، بعد الإخبار الذي تقدمنا به والمتابعة الحثيثة مع المراجع المختصة. هذه بداية انتصار الحق على الباطل والعدل على الفساد."