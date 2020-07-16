الامن العام يوقف 3 لبنانيين يقومون باعمال الصرافة في بيروت والسبتية ورابع يبيع المازوت في عرسال بسعر مرتفع

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صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي : في إطار متابعة مقررات مجلس الوزراء بوجوب وضع حد للتلاعب بسعر صرف العملة الوطنية، ضبطت دوريات من المديرية العامة للأمن العام في بيروت والسبتية، اللبنانيين (إ.ج.إ)، (م.خ.م) و(ر.ع.ش) يقومون بأعمال الصرافة في السوق السوداء دون ترخيص وبحوزتهم المبالغ المالية المتداول بها.

كما ضبطت دورية من المديرية في عرسال اللبناني (خ.ح.ح)، يملك محطة للمحروقات، يقوم ببيع مادتي المازوت والبنزين بسعر أعلى من السعر الرسمي.

بمراجعة المدعي العام المالي تم توقيفهم جميعا واحالتهم مع المضبوطات إلى النيابة العامة المالية وختم المحطة بالشمع الأحمر.