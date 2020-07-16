خلية أزمة كورونا في حاصبيا طلبت من وزير الصحة زيادة عدد فحوص pcr

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عقدت لجنة خلية أزمة كورونا في قضاء حاصبيا اجتماعا، ظهر اليوم، في قائمقامية حاصبيا برئاسة القائمقام أحمد الكريدي وحضور جميع أعضاء اللجنة ونائب رئيس بلدية حاصبيا يوسف أبو صالح، مختار عين جرفا سهيل شاهين، وممثلين لكل القوى الأمنية وفاعليات طبية وبلدية.

وأفادت اللجنة في بيان أن "خلال الاجتماع تمت مناقشة مختلف القضايا المستجدة المتعلقة بكورونا وسبل المعالجة المستقبلية"، لافتة إلى أنه "تم التوصل بنتيجة اللقاء إلى تسيير دوريات للجيش والقوى الأمنية في القرى والبلدات التابعة لقضاء حاصبيا، إضافة إلى الطلب من وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن زيادة عدد فحوص الpcr، فضلا عن تفعيل اجراءات الحماية الفردية من وضع كمامة والتزام التباعد الاجتماعي، واعتماد الحجر الفندقي في الأماكن المخصصة".