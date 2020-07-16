هكذا توزعت الاصابات الجديدة بفيروس كورونا على المناطق اللبنانية.. والمتن يسجّل رقماً عالياً

A + A -

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 57 اصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الخميس، وتوزعت الاصابات على الأقضية التالية:

بيروت: 6 حالات

بعبدا: 11 حالة.

المتن: 10 حالات (سن الفيل 1، الجديدة 1، السبتية 1، الدكوانة 1، بياقوت 1، عين سعادة 1، مطيلب 1، الرابية 1، مزرعة يشوع 1، وادي الدلب 1)

الشوف: حالتان.

عاليه: 4 حالات.

كسروان: حالة واحدة.

طرابلس: حالة واحدة.

البترون: حالة واحدة.

عكار: حالة واحدة.

زحلة: حالة واحدة.

البقاع الغربي: 4 حالات.

بعلبك: 6 حالات.

صور: حالة واحدة.

النبطية: حالتان.

قيد التحقيق: 6 حالات.