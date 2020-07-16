هكذا توزعت الاصابات الجديدة بفيروس كورونا على المناطق اللبنانية.. والمتن يسجّل رقماً عالياً

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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 57 اصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الخميس، وتوزعت الاصابات على الأقضية التالية:
بيروت: 6 حالات
بعبدا: 11 حالة.
المتن: 10 حالات (سن الفيل 1، الجديدة 1، السبتية 1، الدكوانة 1، بياقوت 1، عين سعادة 1، مطيلب 1، الرابية 1، مزرعة يشوع 1، وادي الدلب 1)
الشوف: حالتان.
عاليه: 4 حالات.
كسروان: حالة واحدة.
طرابلس: حالة واحدة.
البترون: حالة واحدة.
عكار: حالة واحدة.
زحلة: حالة واحدة.
البقاع الغربي: 4 حالات.
بعلبك: 6 حالات.
صور: حالة واحدة.
النبطية: حالتان.
قيد التحقيق: 6 حالات.