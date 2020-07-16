محاضر ضبط بحق مخالفي قانون الصيد البري

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صدر شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي

البلاغ التالي: " بالرغم من المهمات المتعددة التي تقوم بها مؤسسة قوى الأمن الداخلي ولا سيما المتمقلة في ملاحقة المجرمين والمطلوبين وتوقيفهم وتسليمهم إلى القضاء المختص، يبقى أمر الحفاظ على التوازن البيئي من صلب اهتماماتها، وهي مستمرة في ملاحقة المخالفين لقانون الصيد البري، تطبيقا لهذا القانون، ومنعا لحصول اختلال في الطبيعة، وكذلك تضرر القطاع الزراعي.



وبناء على شكاوى عدة قدمتها جمعيات بيئية عن وضع أشخاص إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي لبيع طيور يمنع صيدها أو بيعها، قامت القطعات المعنية في قوى الأمن الداخلي، ومنها: فصيلة الرملة البيضاء، فصيلة الغبيري، مخفر الرفيد في البقاع، مخفر صيدا الجديدة، فصيلة أميون، ومفارز استقصاء الشمال والجنوب وبيروت - بملاحقة المخالفين وتنظيم محاضر ضبط في حقهم، وضبط عدد من الطيور الجارحة النادرة في لبنان، والتي تساهم في توازن البيئة، وتنظيف الطبيعة من القوارض المؤذية، كالنسر الذهبي (Golden Eagle) وأنواع عدة من طيور البوم، والغراب المقنع وغيرها.

جرى تسليم الطيور إلى جمعيات مختصة ليصار إلى تقديم العناية اللازمة اليها، ثم إعادتها إلى الحرية.



إن هذه المديرية العامة على استعداد دائم لتلقي كل الحالات الموثقة لأي مخالفة لقانون الصيد البري، من خلال تصويرها (صورة فوتوغرافية، فيديو)، سواء من المواطنين أو الجمعيات البيئية، وإرسالها إلى شعبة العلاقات العامة عبر حسابنا عبر تطبيق "فايسبوك"، أو عبر خدمة "بلغ" (http://www.isf.gov.lb/ar/report) على موقعنا الرسمي www.isf.gov.lb، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين".