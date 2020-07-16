لهذا السبب ممنوع الحياد الإيجابي (د. جيرار ديب)

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أكّد البطريرك الماروني، مار بشارة بطرس الراعي، أمام الصحافيين في الديمان، أنّ "لبنان هو الحياد، والدولة المدنية، وبلد اللقاء والتعددية والعيش معًا، أتى ميثاق 43 ليكرس هذا الموقع". وقال:"لبنان منفتح على كل الدول شرقًا وغربًا، ما عدا إسرائيل. لذلك كان سويسرا الشرق. اليوم بات لبنان منعزلًا عن كل العالم، لكن هذه ليست هويتنا، بل هويتنا الحياد الإيجابي والبناء لا المحارب".

الحياد في اللغة، تعني عدم التحيّز، أي عدم التحالف مع أي دولة أو جبهة. هل يستطيع لبنان اليوم، الوقوف على الحياد، في منطقة تشهد انقسامًا عاموديًا بين الأطراف المتصارعة؟ وهل الحياد الإيجابي كما طرحه البطريرك الراعي، هو السبيل لإنقاذ لبنان، أم سيكون بمثابة الإستسلام المميت؟

لعلّ النائب السابق الراحل، منوال يونس، كان السبّاق في طرح مشروع متكامل، لإعلان حيادية لبنان. لكنّ طرحه هذا، طوى عليه الدهر صفحته بسبب التعقيدات البنيوية للبنان، وارتباط أطرافه بالخارج. بعد طرح الوزير منوال، طرحت الفيدرالية من قبل زعماء الميليشيات، حيث ارتفعت وتيرة المطالبة بها زمن الحرب الأهلية، فسقط الطرح أيضًا مع اتفاق الطائف.

اليوم، وبعد تقاطع المصالح والأهداف، بين أفرقاء الداخل والأطراف الخارجية، وأمام أزمات لبنان، من جراء عقوبات أميركية وحصار أوروبي وعربي، يرفع البطريرك الراعي الصوت عاليًا من الديمان، محاولًا إحياء ما طرحه الوزير السابق منوال، حيادية لبنان.

لم يكن البطريرك الراعي وحيدًا من المنادين بالحيادية. بل وافق على طرحه، كلّ من الرئيس أمين الجميل، والقوات اللبنانية، والرئيس سعد الحريري، إضافة إلى ترحيب سعودي، أتى على لسان السفير وليد البخاري. هذا، إضافة إلى الكثير من الوفود التي أمّت الصرح البطريركي، وأتت جحافلاً دعمًا لسيد بكركي، وطروحاته.

على ما يبدو، أن طرح هذه الفكرة، لن يكون موضوع ترحيب. لا من قبل رئاسة الجمهورية ومن يدعمها من تيار سياسي – مسيحي واسع الإنتشار، ولا حتى من قبل قيادة حزب الله، وما تمثل من شارع- شيعي يكاد أن يكون مغلق التمثيل. الرفض عند هذين المكوّنين ليس اعتباطيًا، ولا هو ضمن اطار النكد السياسي؛ بل هو موقف مبني على معطيات الواقع والميدان.

فالواقع يبرهن صلابة الموقف اللبناني، من العقوبات الأميركية-الغربية-العربية المفروضة عليه. صلابة الموقف، أتت نتيجة الخيارات المفتوحة للتوجه مشرقًا، لا بل شرقًا. لن يترك لبنان في خنقته، تصاريح تلفّظت بها دول صديقة، رغم أنّ لها أهدافًا في المنطقة. لذا، في يد الحكومة اللبنانية أكثر من ورقة رابحة، قادرة أن تشكل ضغطًا على معاقبيها. هذا، على ما يبدو، ما دفع بالإدارة الأميركية لتليّن موقفها. فقد كشفت مصادر مقرّبة من دوائر الإدارة الأميركية، بشأن حكومة حسان دياب، أنّها ستعتمد بعض اللين في سياساتها تجاه لبنان. لا سيما فيما يتعلّق بقانون قيصر، من حيث السماح للإدارة الأميركية باستجرار الكهرباء من سوريا.

الموقف من الحياد لم يعد خيارًا يطرح، بل أصبح رفضًا بالمطلق. لأنّ مفهوم الحياد هنا، ليس بين طرفين يدعمان لبنان. بل، بين طرف يفرض عقوبات حتى الخنق، وطرف آخر، يحاول الاستفادة من أخطاء الطرف الأول، عبر تسجيل النقاط لصالحه، من خلال كسره القيود، واستمالة لبنان من خلال دعمه، وإنقاذه من فكّي الكماشة، التي يطوّق الغرب بها عنق لبنان الإقتصادي.

أمام التحديات التي تتعرّض لها المنطقة، لا سيما صفقة القرن، وقضية الضمّ الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية. وفي مرحلة اشتداد الصراع الإنتخابي الأميركي، وعدم قدرة رئيس وزراء العدو، نتنياهو، على تشكيل حكومة بمفرده، وسعيًا في التفتيش عن إنتصارات تُهدى للرأي العام الناخب، يسعى الأميركي، وحليفه الإسرائيلي لإيجاد ما يحقق لهما انجازًا يستغل لصالح كلّ منهما.

لذا، لا نتفاجأ بالموقف الأميركي تجاه لبنان، الذي تعتبره الإدارة الأميركية ورقة رابحة ورافعة لشعبية الرئيس ترامب. لكن ما يلفت النظر، تلك الدعوات من هنا وهناك، والعرقلات النقدية والمالية التي يضعها الخصم في الداخل اللبناني، الذي على ما يبدو له أجندته الخاصة، ومستفيد من الضغط الغربي، والعزل العربي. هذا ما قاله الرئيس دياب، بأسى وحزن، كيف أنّ هناك لبناني، يتصل ببلدٍ آخرٍ ليطلب منه عدم دعم لبنان.

أخيرًا، الحياد لن يمرّ، والتعاون مع أي دولة ستنقذ لبنان، سيكون القرار والخيار بالقبول في المرحلة المقبلة. علينا إذًا، الإستفادة من الصراع الشرقي-الغربي، وتحقيق مطالبنا، من دول تنتظر اليوم منا موقفًا؛ بينما نحن ننتظر منها الكثير من الدعم وفي شتى المجالات.

د. جيرار ديب