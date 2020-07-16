كورونا - تسجيل 7 إصابات في هذه البلدة

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"بعد التثبت من وجود 7 حالات إيجابية مصابة بفيروس كورونا في نطاق بلدة دورس الجغرافي وذلك عبر إجراء فحوصات PCR لهم ، وحيث أن الحالات المذكورة لديها مكانان للسكن أحدهما في بلدة دورس والثاني في بلدة الطيبة، فقد تم التنسيق بين رئيس بلدية دورس إيلي الغصين والهيئة الصحية الإسلامية ورئيس بلدية الطيبة ووزارة الصحة العامة ومستشفى بعلبك الحكومي، للتثبت من قيام المصابين بحجر أنفسهم وتتبع المخالطين ومنع التخالط مع أحد حتى انتهاء فترة الحجر".

ودعت البلدية "كل من خالط من المصابين إلى المبادرة بالإتصال بالبلدية فورا على رقمي الهاتف: ?08377492 - 08377493? لتنسيق مواعيد لهم للقيام بفحوصات PCR".

كما طالبت المواطنين ب"الالتزام بأعلى درجات الحيطة والوقاية واستخدام المعقمات والحفاظ على المسافات الآمنة وعدم التخالط وارتداء الكمامات وتوقي التجمعات حفاظا على سلامة الجميع".