اليكم نتائج فحوصات الرحلات القادمة إلى بيروت في 14 تموز

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اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 6 اصابات بفيروس كورونا على متن الرحلات القادمة إلى بيروت بتاريخ 14/7/2020.

وجاءت النتائج على الشكل التالي:

" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (حالة واحدة ايجابية)

" رحلة يرفان : شركة MEA رقم 276 (جميعها سلبية)

" رحلة اثينا : شركة MEA رقم 252 (جميعها سلبية)

" رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

" رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (اربع حالات ايجابية)

" رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)

" رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

" رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)

" رحلة بروكسل : شركة MEA رقم 216 (حالة واحدة ايجابية)

" رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

" رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

" رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)

" رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)

" رحلة ابو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية).