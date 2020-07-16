الجيش يرد على خبر يتعلق بمسألة تسليح عناصره..

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صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي:

نشرت إحدى الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم في افتتاحيّتها كلاماً منقولاً عن مصادر عسكرية يتعلّق بالمؤسسة العسكرية وبمسألة تسليح الجيش.

يهمّ قيادة الجيش أن تنفي ما ورد في الخبر جملة وتفصيلاً، وتؤكد أنها غير معنية بما نسب إليها نقلاً عن مصادر عسكرية، وتجدّد دعوتها وسائل الإعلام على اختلافها إلى عدم تناول أي موضوع يتعلّق بالجيش قبل التثبت من صحّته، كما تشير إلى أن أخبار المؤسسة العسكرية ومواقفها تصدر حصراً عبر بيانات عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه وتُنشر عبر الصفحات الرسمية التابعة لها.