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"كمين محكم" يوقع مروّج مخدرات بالجرم المشهود

16
JULY
2020
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أعلنت" المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة" أنه "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لملاحقة وتوقيف تجار ومروجي المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد توافر معلومات حول نشاط أحد المروّجين في محلة الحدت، كلّفت الشعبة قطعاتها المختصة القيام بالإجراءات الميدانية والاستعلامية لتحديد هويته، وكثّفت دورياتها في المنطقة التي تجري فيها عمليات الترويج، تمهيداً لتوقيفه.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة التي قامت بها هذه القطعات، تمكّنت من تحديد هويته، ويُدعى:

ك. ج. (مواليد 1995، لبناني)

بتاريخ 11-7-2020 وبعد عملية مراقبة دقيقة، نفّذت إحدى دوريات الشعبة كميناً محكماً في المحلة المذكورة نتج عنه توقيف المشتبه به، بالجرم المشهود، أثناء قيامه بترويج المخدرات على متن دراجة آلية نوع " ليندي".

بتفتيشه والدراجة، تم ضبط كمية من المخدرات، عبارة عن:

/47/ مظروفاً بداخلها مادة الكوكايين.

/10/ مظاريف بداخلها مادة باز الكوكايين.

/8/ قطع من مادة حشيشة الكيف.

وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة ترويج المخدرات إلى عددٍ كبيرٍ من الزبائن.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء.

 

 

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