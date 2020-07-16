أربعيني.. جثة داخل سيارته مطعوناً!

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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" في زحلة انه عثر على الأربعيني أحمد عويد البدر (مواليد عام 1972) جثة داخل سيارته في بلدة بوارج، مطعوناً. وتم نقله الى مستشفى الياس الهراوي الحكومي في المعلقة زحلة.

وكان الاتصال فقد مع البدر منذ يوم أمس، بعد ان غادر منزله في الثانية من بعد الظهر، مستقلا سيارته "مرسيدس بيضاء".

وإدعت حمده ابنة أحمد لدى مخفر المعلقة عن فقدان والدها، حيث بوشرت عمليات البحث على الفور وفتح تحقيق.



وكانت مفرزة استقصاء البقاع دهمت منزل أحد الاشخاص الذي كان برفقة المغدور لمتابعة مجريات التحقيق.