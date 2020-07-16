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تطبيقٌ خليوي للحدّ من كورونا في لبنان.. وزير الصحة: نسبة العدوى المحلية ارتفعت وهذا مؤشّر خطير

16
JULY
2020
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أعلن وزير الصحة حمد حسن، إطلاق تطبيق خليوي لتتبع المخالطين للحدّ من تفشّي فيروس كورونا.

وفي مؤتمر صحافي، قال وزير الصحة: "نسبة العدوى المحلية بكورونا ارتفعت مع ارتفاع الإصابات المجهولة المصدر وهذا مؤشّر خطير خصوصاً وأنّ بعض المؤسسات بدأت ترفع يدها".

ولفت إلى أنّ "التطبيق الخليوي لتتبع المخالطين هو للتأكيد على أنّ الوباء لم ينتهِ"، مشيراً إلى أنّ "المؤشر الجيّد بالنسبة إلينا أنّ نسبة الوفيات متدنّية مع أعداد محدودة كانت بحاجة إلى أجهزة تنفّس اصطناعي".

أمّا عن نقص مادة المازوت، فتوجّه حسن بالشكر إلى وزير الطاقة والمياه ريمون غجر بالقول: "أشكر وزير الطاقة الذي عمل على تأمين كمّيات من مادة المازوت للمستشفيات بالسعر الرسمي"، مؤكداً أنّ "لا مشكلة بالمحروقات في هذه الفترة".

كذلك، تمنّى حسن على المستشفيات الخاصة "أن تلتزم نصّ العقد الموقّع مع وزارة الصحة"، قائلاً: "للأسف وقعت 4 حالات بين وفاة وعدم استقبال للمرضى في المستشفيات الرسمية وهذا أمر لن نسمح به، وهناك فريق طبي سيتابع ما حصل".

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