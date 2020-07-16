living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالصور - عملية خاطفة لمكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية

16
JULY
2020
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه "بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة والمستمرّة، تمكّن مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية من تفكيك عصابة مؤلّفة من ثلاثة أشخاص تنشط في مجال سرقة السيارات، ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان.
 
بتاريخ 10-7-2020 قامت قوة من المكتب المذكور بعملية أمنية، خاطفة ومتزامنة، في مناطق أبي سمراء ومرياطة ونمرين، أسفرت عن توقيف أفراد العصابة، وهم:
 
- خ. أ. (مواليد 1993، لبناني)
 
- أ. ش. (مواليد 1995، لبناني) ضُبط بحوزته مسدس حربي.
 
- م. ح. (مواليد 1981، لبناني)
 
بالتحقيق معهم، اعترفوا بإقدامهم على سرقة /8/ سيارات من نوعي مرسيدس وهوندا، وقد تمّ ضبط خمس سيّارات مسروقة، وسُلّمت إلى مالكيها.
 
كذلك تبيّن أنه يوجد بحق الموقوف الأول بلاغ بحث وتحرٍّ بجرم سرقة سيارات، وبحق الموقوف الثالث /4/ ملاحقات عدلية، إحداها بجرم محاولة قتل، تقضي بسجنه مدة /15/عاماً مع الأشغال الشاقة".
 
 
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout