living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كورونا لبنان: حالات العناية إلى ارتفاع وعودة إلى النقطة الصفر!

16
JULY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كما كان متوقعاً، عادت أرقام الإصابات بفيروس «كورونا» أمس الى التحليق مع تسجيل 91 إصابة (68 مُقيماً و23 وافداً)، ليرتفع إجمالي الإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 2542، فيما وصل عدد المُصابين الفعليين، حتى ليل أمس، إلى 1049.


هذا الأرقام تشير، بوضوح، إلى واقع العودة إلى النقطة الصفر، فيما بات المسار الوبائي في «عزّه»، مع توقعات بأن تحمل الأيام المُقبلة أرقاماً مُشابهة.
الارتفاع المُفاجئ والسريع في الإصابات رافقه، بطبيعة الحال، ارتفاع في عدد الحالات التي تستدعي دخول المُستشفيات ليصل إلى 61 حالة، 12 منها في العناية الفائقة، وهو الرقم الأعلى الذي يُسجّله لبنان على هذا الصعيد منذ أكثر من أسبوعين. كما سُجّلت، لليوم الثاني على التوالي، وفاة جديدة، ما رفع ضحايا الفيروس إلى 38.


ولعلّ ما يُفاقم خطر تزايد حالات العناية الفائقة هو الأزمة التي تعصف بالقطاع الصحي، سواء على صعيد المُستشفيات التي توقفت عن استقبال الحالات «الباردة»، وفتحت أبوابها أمام الحالات الطارئة فقط لعدم حصولها على مُستحقاتها المتراكمة على الدولة، أو على صعيد المُستلزمات الطبية التي لا يزال مستوردوها يعانون لتسيير عمليات التحويل الخاصة باستيراد البضائع، ما أدّى إلى نقصٍ كبير في كثير من المعدات.


أمّا مراكز الحجر التي يفترض أن تكون جاهزة للمرحلة المقبلة، فلا تزال آلية توزيع المرضى عليها غير واضحة في ظلّ التشكيك بإمكانية تجهيزها قريباً، فيما تفيد المعطيات بأن 8 منها فقط ستكون جاهزة بدءاً من 20 الجاري.


رغم ذلك كله، رأى رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي، عقب اجتماع اللجنة أمس، أنه «لا داعي لأي إقفال للبلد أو اتخاذ إجراءات لها تأثير على الاقتصاد، لأن نسبة من يحتاجون إلى العناية الفائقة ليست عالية حتى الآن»، لافتاً إلى أن العودة إلى تشديد الإجراءات مرتبطة بأعداد هؤلاء، علماً بأن عدداً من البلدان عادت إلى إغلاق بعض مدنها بعد تزايد الإصابات فيها أخيراً.


عراجي قال إنّ اللجنة اقترحت أن تتولى الهيئة العليا للإغاثة دفع تكاليف مراكز الحجر الصحي. ونقل عن نقيب الصيادلة غسان الأمين أنه في حال عدم التزام الدولة بدفع مُستحقات المستشفيات، «فإنّ الصيدليات مُضطرة إلى الإقفال أيضاً». وأشار، في هذا السياق، الى أن وزير المال غازي وزني «طلب صرف 96,5 مليار ليرة للمُستشفيات بشكل طارئ، وأن وزير الصحة حمد حسن «سيطلب من وزير المال دفع سلفة عن أول شهر من العام 2020 كي تتحلحل بعض الأمور، إلى جانب 450 ألف مليار وافق عليها مجلس النواب في جلسته التشريعية الأخيرة، وسيطلب وزير الصحة صرف المبلغ بعد التدقيق».

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout