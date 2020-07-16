عناوين الصحف ليوم الخميس 16 تموز 2020

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الأخبار: دولة «سلامة وشركاه»... المقامرة مستمرة

بطء في تلقّف العرض العراقي و«تطنيش» للعروض الإيرانية: الحكومة رهينة واشنطن



الديار: الراعي «يصوّب» في بعبدا تفسير الحياد ويسحبه من بازار الاستثمار السياسي

الحكومة لتوسيع مصادر الدعم... واشارات ايجابية بمفاوضات الصندوق



البناء: بومبيو: صندوق النقد سيمنح لبنان مساعدات لقاء خطة إصلاحيّة… ولودريان إلى بيروت / الراعي في بعبدا لاستثناء «الكيان» من الحياد ودعوة المقاطعين لفكّ حصار الشرعيّة / إبراهيم يلتقي البخاري تمهيداً لزيارة السراي وفتح باب زيارة دياب للسعوديّة! /



نداء الوطن: واشنطن لن تتراجع... والسلطة تقرّ وتعترف: السعودية مفتاح العرب

"الحياد وتحرير الشرعية"... ماذا تنتظر فخامة الرئيس؟



اللواء: ربط نزاع أميركي مع حزب الله.. والراعي وضع دعوة الحياد في بعبدا

70 شخصية تطلق «الجبهة المدنية الوطنية».. والكورونا يتفشى جنوباً.. وازدحام مرعب أمام مستشفى الحريري





النهار: واشنطن مجدداً: حكومة غير خاضعة لـ"حزب الله"







الجمهورية: لا ودائع ولا هبات ولا حكومة إصلاح



the daily star: Diab’s govt fails to make 'positive change'

l'orient le jour: Le point sur les prochaines livraisons de carburant à EDL