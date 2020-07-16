عناوين الصحف ليوم الخميس 16 تموز 2020

الأخبار: دولة «سلامة وشركاه»... المقامرة مستمرة
بطء في تلقّف العرض العراقي و«تطنيش» للعروض الإيرانية: الحكومة رهينة واشنطن
الديار: الراعي «يصوّب» في بعبدا تفسير الحياد ويسحبه من بازار الاستثمار السياسي
الحكومة لتوسيع مصادر الدعم... واشارات ايجابية بمفاوضات الصندوق
البناء: بومبيو: صندوق النقد سيمنح لبنان مساعدات لقاء خطة إصلاحيّة… ولودريان إلى بيروت / الراعي في بعبدا لاستثناء «الكيان» من الحياد ودعوة المقاطعين لفكّ حصار الشرعيّة / إبراهيم يلتقي البخاري تمهيداً لزيارة السراي وفتح باب زيارة دياب للسعوديّة! /
نداء الوطن: واشنطن لن تتراجع... والسلطة تقرّ وتعترف: السعودية مفتاح العرب
"الحياد وتحرير الشرعية"... ماذا تنتظر فخامة الرئيس؟
اللواء: ربط نزاع أميركي مع حزب الله.. والراعي وضع دعوة الحياد في بعبدا
70 شخصية تطلق «الجبهة المدنية الوطنية».. والكورونا يتفشى جنوباً.. وازدحام مرعب أمام مستشفى الحريري
النهار: واشنطن مجدداً: حكومة غير خاضعة لـ"حزب الله"
الجمهورية: لا ودائع ولا هبات ولا حكومة إصلاح
the daily star: Diab’s govt fails to make 'positive change'
l'orient le jour: Le point sur les prochaines livraisons de carburant à EDL